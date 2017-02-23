Руни: "Остаюсь в "Юнайтед"
Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни сделал официальное заявление насчет своего будущего, исключив переезд в Китай.
Сегодня утром стало известно, что еще на прошлой неделе агент 31-летнего игрока сборной Англии Пол Стретфорд отправился в Пекин на переговоры с клубами китайской Суперлиги, где трансферное окно открыто до следующего вторника.
Подлил масла в огонь и главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо, накануне ответного матча Лиги Европы против "Сент-Этьена" отказавшийся предоставить какие-либо гарантии относительно будущего Руни.
Однако в преддверии воскресного финала Кубка Лиги против "Саутгемптона" Уэйн выступил с заявлением и пообещал сохранить верность "Юнайтед" — по крайней мере до конца этого сезона.
"Несмотря на интерес других клубов, чему я благодарен, я бы хотел покончить с недавними спекуляциями и сообщить, что остаюсь в "Манчестер Юнайтед". Я хочу помочь команде на всех четырех фронтах и надеюсь сыграть полноценную роль. Это удивительные времена для клуба, и я надеюсь остаться его частью", — гласит заявление Руни.
23.02.2017 21:30
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Лондонский "Челси" не раз утверждал, что не будет удерживать игроков в команде против их воли и в случае с Эденом Азаром клуб поступит по совести и если футболист изъявит желание уехать, а "Реал" предложит запрашиваемые средства (по информации источника, "Челси" требует за трансфер Эден Азара 120 миллионов фунтов стерлингов), сделка состоится в начале сезона.
Президент "Реала" Флорентино Перес готов сделать официальное предложение "Челси", но с позволения владельца "Челси" клубы договорились и тишине.
Напомним, что "Челси" отказался от обмена футболистов и в случае продажи потребует полной выплаты трансферной сделки.
за такие бабки 100% будет продан + Виллиана можно втюхивать за полтос.
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В ЛЧ Барса вылетит, в ЛЕ сегодня вылетает Вильярреал, и походу Атлетик с Сельтой. останется всего лишь три команды от Испании
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Кунг Фу Панда > Шрек
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Ибрагимович > Руни...
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Красавчик. Отработать контракт и свалить в Эвертон свободным агентом.
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А коста плачется по Китаю , клуб наемников
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Мата, мхитарян, Руни, бернарду Силва, покпа.
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Так всю жизнь и будет гнить в средняке.
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Топарь, доказал, что в МЮ все играют за клуб, а не за деньги.
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а вот и Гризманн подьехал
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Хахах, развёл мешков на деньги.
Учитесь у Челси, как нужно зажравшихся игроков выкидывать.
Лэмпарда выкинули, скоро Терри отправим отдыхать.
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Первонах
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