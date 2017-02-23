Руни: "Остаюсь в "Юнайтед"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни сделал официальное заявление насчет своего будущего, исключив переезд в Китай.

Сегодня утром стало известно, что еще на прошлой неделе агент 31-летнего игрока сборной Англии Пол Стретфорд отправился в Пекин на переговоры с клубами китайской Суперлиги, где трансферное окно открыто до следующего вторника.



Подлил масла в огонь и главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо, накануне ответного матча Лиги Европы против "Сент-Этьена" отказавшийся предоставить какие-либо гарантии относительно будущего Руни.



Однако в преддверии воскресного финала Кубка Лиги против "Саутгемптона" Уэйн выступил с заявлением и пообещал сохранить верность "Юнайтед" — по крайней мере до конца этого сезона.



"Несмотря на интерес других клубов, чему я благодарен, я бы хотел покончить с недавними спекуляциями и сообщить, что остаюсь в "Манчестер Юнайтед". Я хочу помочь команде на всех четырех фронтах и надеюсь сыграть полноценную роль. Это удивительные времена для клуба, и я надеюсь остаться его частью", — гласит заявление Руни.