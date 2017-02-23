Руни: "Остаюсь в "Юнайтед"

Уэйн Руни Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни сделал официальное заявление насчет своего будущего, исключив переезд в Китай.

Сегодня утром стало известно, что еще на прошлой неделе агент 31-летнего игрока сборной Англии Пол Стретфорд отправился в Пекин на переговоры с клубами китайской Суперлиги, где трансферное окно открыто до следующего вторника.

Подлил масла в огонь и главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо, накануне ответного матча Лиги Европы против "Сент-Этьена" отказавшийся предоставить какие-либо гарантии относительно будущего Руни.

Однако в преддверии воскресного финала Кубка Лиги против "Саутгемптона" Уэйн выступил с заявлением и пообещал сохранить верность "Юнайтед" — по крайней мере до конца этого сезона.

"Несмотря на интерес других клубов, чему я благодарен, я бы хотел покончить с недавними спекуляциями и сообщить, что остаюсь в "Манчестер Юнайтед". Я хочу помочь команде на всех четырех фронтах и надеюсь сыграть полноценную роль. Это удивительные времена для клуба, и я надеюсь остаться его частью", — гласит заявление Руни.


Метки Манчестер Юнайтед, Руни

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2017 21:30

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Последние комментарии:




  1. palach221078 23.02.2017 22:21 # palach221078
    Лондонский "Челси" не раз утверждал, что не будет удерживать игроков в команде против их воли и в случае с Эденом Азаром клуб поступит по совести и если футболист изъявит желание уехать, а "Реал" предложит запрашиваемые средства (по информации источника, "Челси" требует за трансфер Эден Азара 120 миллионов фунтов стерлингов), сделка состоится в начале сезона.
    Президент "Реала" Флорентино Перес готов сделать официальное предложение "Челси", но с позволения владельца "Челси" клубы договорились и тишине.
    Напомним, что "Челси" отказался от обмена футболистов и в случае продажи потребует полной выплаты трансферной сделки.

    за такие бабки 100% будет продан + Виллиана можно втюхивать за полтос.

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  2. knvlay 23.02.2017 22:11 # knvlay
    В ЛЧ Барса вылетит, в ЛЕ сегодня вылетает Вильярреал, и походу Атлетик с Сельтой. останется всего лишь три команды от Испании

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  3. largo-winch 23.02.2017 22:08 # largo-winch
    Кунг Фу Панда > Шрек

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  4. chelsealondon 23.02.2017 22:02 # chelsealondon
    Ибрагимович > Руни...

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  5. viterok 23.02.2017 21:52 # viterok
    Красавчик. Отработать контракт и свалить в Эвертон свободным агентом.

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  6. ea7 23.02.2017 21:51 # ea7
    А коста плачется по Китаю , клуб наемников

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  7. gusto 23.02.2017 21:49 # gusto
    Мата, мхитарян, Руни, бернарду Силва, покпа.

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  8. gerrard08 23.02.2017 21:46 # gerrard08
    Так всю жизнь и будет гнить в средняке.
    6 25 48

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  9. knvlay 23.02.2017 21:38 # knvlay
    Топарь, доказал, что в МЮ все играют за клуб, а не за деньги.

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  10. hazarchik 23.02.2017 21:33 # hazarchik
    а вот и Гризманн подьехал

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  11. chelsi2005 23.02.2017 21:31 # chelsi2005
    Хахах, развёл мешков на деньги.

    Учитесь у Челси, как нужно зажравшихся игроков выкидывать.
    Лэмпарда выкинули, скоро Терри отправим отдыхать.

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  12. guardian95 23.02.2017 21:30 # guardian95
    Первонах

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