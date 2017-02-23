Пети уверен, что Гризманн перейдет в "Юнайтед"

Антуан Гризманн Бывший полузащитник "Арсенала" и сборной Франции Эммануэль Пети выразил уверенность, что его соотечественник Антуан Гризманн непременно перейдет в "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.

По слухам, 25-летний нападающий является трансферной целью номер один "красных дьяволов" на грядущее лето. Однако Антуан привлекает интерес и других клубов, а "Юнайтед" пока даже не гарантировал себе Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Тем не менее, Пети убежден, что для продолжения своей карьеры Гризманн выберет именно "Юнайтед".

"Думаю, он перейдет в "Манчестер Юнайтед", я совершенно уверен насчет этого. У него отличное взаимопонимание с Полем Погба в национальной команде, а вдобавок они очень хорошие друзья. Он придает голы и победный дух своей команде".

"На протяжении четырех последних лет Гризманн прогрессировал шаг за шагом. Каждый год ему удается совершенствовать свой уровень, поэтому большие амбиции должны быть не только у него самого, но и у команды, за которую он выступает. Думаю, он стал бы отличной покупкой для "Манчестер Юнайтед", — цитирует Пети Sky Sports.


Метки Атлетико, Гризманн, Манчестер Юнайтед, Пети

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2017 21:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 23.02.2017 22:15 # largo-winch
    Из Автобуса из Атлетико Мадрида в автобус Манчестер Ю.
    Жаль, так и не покатается на поезде (Манчестер Сити) или не полетит на реактивном самолете (Ливерпуль).

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  2. chelsealondon 23.02.2017 21:59 # chelsealondon
    не отращивай волосы...

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  3. ganinilyha 23.02.2017 21:46 # ganinilyha
    Керца вам.

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  4. knvlay 23.02.2017 21:35 # knvlay
    изи. будет карать барсу в финале лч некст сизон

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  5. chelsi2005 23.02.2017 21:05 # chelsi2005
    Слабый игрок, даже наш Батушайи, или как там этого нигера зовут, намного сильнее.

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  6. mancunia-planet 23.02.2017 21:00 # mancunia-planet
    удачи

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