Пети уверен, что Гризманн перейдет в "Юнайтед"

Бывший полузащитник "Арсенала" и сборной Франции Эммануэль Пети выразил уверенность, что его соотечественник Антуан Гризманн непременно перейдет в "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.

По слухам, 25-летний нападающий является трансферной целью номер один "красных дьяволов" на грядущее лето. Однако Антуан привлекает интерес и других клубов, а "Юнайтед" пока даже не гарантировал себе Лигу Чемпионов на следующий сезон.



Тем не менее, Пети убежден, что для продолжения своей карьеры Гризманн выберет именно "Юнайтед".



"Думаю, он перейдет в "Манчестер Юнайтед", я совершенно уверен насчет этого. У него отличное взаимопонимание с Полем Погба в национальной команде, а вдобавок они очень хорошие друзья. Он придает голы и победный дух своей команде".



"На протяжении четырех последних лет Гризманн прогрессировал шаг за шагом. Каждый год ему удается совершенствовать свой уровень, поэтому большие амбиции должны быть не только у него самого, но и у команды, за которую он выступает. Думаю, он стал бы отличной покупкой для "Манчестер Юнайтед", — цитирует Пети Sky Sports.