"Челси" вернется за Гордоном летом

После окончания этого сезона "Челси" предпримет еще одну попытку переманить голкипера "Селтика" Крэйга Гордона.

Напомним, в прошлом месяце "синие" получили предложение от "Борнмута" в 10 миллионов фунтов о покупке Асмира Беговича. Лидеры Премьер-Лиги были готовы отпустить дублера Тибо Куртуа, но до закрытия зимнего трансферного так и не смогли подыскать ему адекватную замену.



На самом деле правильно говорить не о том, что трансфер Беговича был отменен, а том, что он был отложен. Грядущим летом у "Челси" будет достаточно времени, чтобы определиться с заменой для Беговича, которого все еще желают видеть в "Борнмуте".



Во главе списка целей главного тренера "синих" Антонио Конте на замену Асмиру по-прежнему находится Гордон, за которого "Челси" в январе предлагал 3 и 4 млн. фунтов, но оба раза получил отказ.



В данный момент "Селтик" пытается склонить своего первого номера к новой сделке, однако переговоры зашли в тупик и пока возобновлены не будут. Сам Крэйг заинтересован в переезде на "Стэмфорд Бридж", где ему не обещают игровой практики, но обещают более высокую зарплату.