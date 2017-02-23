Моуриньо исключает повторное появление в "Реале"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что счастлив на "Олд Траффорд" и даже не помышляет о возвращении в "Реал".

На днях испанского издание Don Balon предположило, что именно Моуриньо будет целью номер один для "сливочных", если нынешний рулевой "Реала" Зинедин Зидан примет решение об уходе из клуба.



Однако Жозе, тренировавший мадридцев в период с 2010 по 2013 год, доволен своей работой на "Олд Траффорд". Португалец рассмотрит вариант с возвращением на "Сантьяго Бернабеу", только если боссы МЮ укажут ему на дверь.



"Мой контракт с "Манчестер Юнайтед" рассчитан еще на два года, и если клуб не захочет моего ухода, я сам не уйду. Мне нравится работать в "Манчестер Юнайтед", - приводит слова Моуриньо Football Espana.