Беллерин может задуматься о "Барселоне", если Венгер уйдет
Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин будет готов рассмотреть предложение от "Барселоны", если грядущим летом Арсен Венгер покинет тренерский мостик "канониров".
Ранее в этом сезоне плеймейкер "Арсенала" Месут Озил призывал Венгера принять решение о своем будущем, намекая, что от этого зависит его собственная судьба. Впрочем, то же самое можно сказать и про Беллерина, утверждает The Guardian.
Лишь в ноябре Эктор заключил с "канонирами" новый контракт на шесть с половиной лет и зарплатой в 115 тысяч фунтов. На этот шаг Беллерин решился, явно рассчитывая, что Венгер задержится на "Эмирейтс" за пределы этого сезона.
По информации издания, 21-летний испанец мог бы отказаться от новой сделки, если бы заранее узнал, что Венгер покинет клуб в конце сезона. Поэтому-то будущее Арсена столь важно для отдельных игроков вроде Беллерина.
Если Венгер покинет свой пост в конце сезона, это заставит Эктора всерьез задуматься о том, чтобы вернуться в "Барселону", которая уже дала понять, что готова заплатить любые деньги за своего бывшего юниора.
23.02.2017 18:00
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Последние комментарии:
В Ман Сити этого топаря бы!!!!!
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Уйдет Венгер - уйдут Санчез, Озил, Балерин. Аснл останется с Джаками, Ивобями и прочими Уэлбеками и вылетит из 4 на долгие годы, как колбасники.
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когда будет с Аллегри занимать 1 строчку весь год, то будет счастлив
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На его поколение Барса уже не айс будет
Реал или в Арсенале оставаться -само то
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