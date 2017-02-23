Беллерин может задуматься о "Барселоне", если Венгер уйдет

Эктор Беллерин Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин будет готов рассмотреть предложение от "Барселоны", если грядущим летом Арсен Венгер покинет тренерский мостик "канониров".

Ранее в этом сезоне плеймейкер "Арсенала" Месут Озил призывал Венгера принять решение о своем будущем, намекая, что от этого зависит его собственная судьба. Впрочем, то же самое можно сказать и про Беллерина, утверждает The Guardian.

Лишь в ноябре Эктор заключил с "канонирами" новый контракт на шесть с половиной лет и зарплатой в 115 тысяч фунтов. На этот шаг Беллерин решился, явно рассчитывая, что Венгер задержится на "Эмирейтс" за пределы этого сезона.

По информации издания, 21-летний испанец мог бы отказаться от новой сделки, если бы заранее узнал, что Венгер покинет клуб в конце сезона. Поэтому-то будущее Арсена столь важно для отдельных игроков вроде Беллерина.

Если Венгер покинет свой пост в конце сезона, это заставит Эктора всерьез задуматься о том, чтобы вернуться в "Барселону", которая уже дала понять, что готова заплатить любые деньги за своего бывшего юниора.


Метки Арсенал, Барселона, Беллерин

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 762

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. adam2022 23.02.2017 18:59 # adam2022
    В Ман Сити этого топаря бы!!!!!

    (ответить)

  2. role-playin 23.02.2017 18:15 # role-playin
    Уйдет Венгер - уйдут Санчез, Озил, Балерин. Аснл останется с Джаками, Ивобями и прочими Уэлбеками и вылетит из 4 на долгие годы, как колбасники.

    (ответить)

  3. shera27 23.02.2017 18:05 # shera27
    когда будет с Аллегри занимать 1 строчку весь год, то будет счастлив

    (ответить)

  4. gameboy 23.02.2017 18:04 # gameboy
    На его поколение Барса уже не айс будет

    Реал или в Арсенале оставаться -само то

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: