Беллерин может задуматься о "Барселоне", если Венгер уйдет

Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин будет готов рассмотреть предложение от "Барселоны", если грядущим летом Арсен Венгер покинет тренерский мостик "канониров".

Ранее в этом сезоне плеймейкер "Арсенала" Месут Озил призывал Венгера принять решение о своем будущем, намекая, что от этого зависит его собственная судьба. Впрочем, то же самое можно сказать и про Беллерина, утверждает The Guardian.



Лишь в ноябре Эктор заключил с "канонирами" новый контракт на шесть с половиной лет и зарплатой в 115 тысяч фунтов. На этот шаг Беллерин решился, явно рассчитывая, что Венгер задержится на "Эмирейтс" за пределы этого сезона.



По информации издания, 21-летний испанец мог бы отказаться от новой сделки, если бы заранее узнал, что Венгер покинет клуб в конце сезона. Поэтому-то будущее Арсена столь важно для отдельных игроков вроде Беллерина.



Если Венгер покинет свой пост в конце сезона, это заставит Эктора всерьез задуматься о том, чтобы вернуться в "Барселону", которая уже дала понять, что готова заплатить любые деньги за своего бывшего юниора.