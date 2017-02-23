Кудичини помогает Конте с изучением английского

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал, что берет уроки английского языка у бывшего голкипера "синих" Карло Кудичини.

Напомним, что Кудичини выступал на "Стэмфорд Бридж" в период с 1999 по 2009 год, став свидетелем восхождения "синих" на вершину английского и континентального футбола. В общей сложности Карло выиграл 8 трофеев в лондонском клубе.



Теперь бывший вратарь "Челси" выступает с новой миссией: помогает Конте с изучением английского языка. Антонио благодарен соотечественнику за советы и важные поправки.



"После каждой пресс-конференции или интервью Карло указывает на мои ошибки, и мы начинаем их исправлять. Иногда он вступает в дело, когда мне нужно достучаться до игроков, или во время встреч с руководством клуба".



"Он сильно мне помогает, и за это время я мог убедиться: Карло – действительно хороший парень. И, кроме того, он профессионал своего дела", - цитирует Конте Daily Express.