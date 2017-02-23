Кудичини помогает Конте с изучением английского

Антонио Конте и Карло Кудичини Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал, что берет уроки английского языка у бывшего голкипера "синих" Карло Кудичини.

Напомним, что Кудичини выступал на "Стэмфорд Бридж" в период с 1999 по 2009 год, став свидетелем восхождения "синих" на вершину английского и континентального футбола. В общей сложности Карло выиграл 8 трофеев в лондонском клубе.

Теперь бывший вратарь "Челси" выступает с новой миссией: помогает Конте с изучением английского языка. Антонио благодарен соотечественнику за советы и важные поправки.

"После каждой пресс-конференции или интервью Карло указывает на мои ошибки, и мы начинаем их исправлять. Иногда он вступает в дело, когда мне нужно достучаться до игроков, или во время встреч с руководством клуба".

"Он сильно мне помогает, и за это время я мог убедиться: Карло – действительно хороший парень. И, кроме того, он профессионал своего дела", - цитирует Конте Daily Express.


Метки Конте, Кудичини, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 23.02.2017 17:00

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  1. cap26 23.02.2017 17:23 # cap26
    лучший вратарь апл 99-04!

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  2. role-playin 23.02.2017 17:14 # role-playin
    Кудичини крут был, сейчас бы с легкостью стал основным в каком нибудь Ливере или скаме.

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