Косьелни надеется, что Венгер подпишет новый контракт

Защитник "Арсенала" Лоран Косьелни надеется, что главный тренер Арсен Венгер продлит свой контракт и останется с "канонирами".

Несмотря на язвительную критику от журналистов и даже бывших игроков "Арсенала", подопечные Венгера выступают за продление сотрудничества с 67-летним специалистом, чей контракт истекает уже по окончании сезона.



Вслед за Месутом Озилом и Оливье Жиру соответствующее пожелание выразил соотечественник Арсена Лоран Косьелни. Защитник надеется, что он продолжит работу под руководством тренера, который в свое время поверил в него.



"Прошло уже семь лет с тех пор, как я начал выступать под его руководством, и мне хотелось бы чтобы он продлил свой контракт. Я испытываю к Арсену глубочайшее уважение".



"Именно он дал мне шанс приехать сюда, именно он помог мне вырасти как игроку и как человеку. Я многим ему обязан", - сообщил Косьелни в интервью RMC Sport.