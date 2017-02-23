Возвращение Роуза откладывается до марта

Данни Роуз Левый защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз проведет в лазарете еще несколько недель перед тем, как вернуться к выступлениям за "шпор".

Как известно, Роуз не может помочь "шпорам" с середины января, когда травмировал колено в гостевом матче против "Сандерленда". В его отсутствие левый фланг обороны прикрывает Бен Дэвис, который провалился в поединке с "Ливерпулем" две недели назад.

Первоначальные прогнозы медиков гласили, что Данни вернется в строй уже в конце февраля, однако реальность оказалось более суровой к "Тоттенхэму". На восстановление англичанину потребуется еще несколько недель.

"Данни продолжает восстанавливаться и проходить курс реабилитации, однако до его возвращения к тренировкам остается еще несколько недель", - сообщается в официальном заявлении "шпор".



Метки Роуз, Тоттенхэм, травмы

Автор foxmcfc   

Дата 23.02.2017 15:00

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