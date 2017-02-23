Де Бур готов тренировать в Премьер-Лиге

Бывший рулевой "Аякса" и "Интера" Франк Де Бур заявил, что он, наконец, созрел для работы в Англии.

В 2012 году Де Бур отказался от заманчивого предложения возглавить "Ливерпуль". Это решение Франк мотивировал тем, что только-только начал свою тренерскую карьеру в "Аяксе", а проект мерсисайдского клуба не вызывал у него большого энтузиазма.



Теперь голландский специалист, уволившийся из "Интера" спустя всего три месяца после назначения, готов приехать в Премьер-Лигу и бросить себе новый вызов.



"Я хотел бы тренировать в Премьер-Лиге, но заинтересованный в моих услугах клуб должен строить подходящий проект. Я был польщен вниманием "Ливерпуля", но на тот момент я отработал всего один год в "Аяксе". Переезжать было слишком рано", - цитирует Де Бура Daily Mail.