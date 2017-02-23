"Тоттенхэм" может пригласить Иско на место Сиссоко

"Тоттенхэм" может отпустить полузащитника Муссу Сиссоко грядущим летом в "Милан", чтобы пригласить на его место Иско из "Реала".

Прошлым летом "шпоры" заплатили 30 миллионов фунтов вылетевшему из Премьер-Лиги "Ньюкаслу" за Сиссоко, с трудом опередив "Эвертон" в борьбе за игрока сборной Франции.



Однако карьера Муссы на "Уайт Харт Лэйн" складывается неудачно, и Сиссоко, в отличие от своего одноклубника Винсена Янсенна, не может требовать себе время на адаптацию, ведь он находится в английском футболе уже более четырех лет.



В этом сезоне Премьер-Лиги Мусса отметился только шестью появлениями в стартовом составе, и если до лета ситуация не улучшится, "Тоттенхэм" будет готов обсудить продажу 27-летнего француза, утверждает The Independent.



Интерес к Сиссоко уже обозначил "Милан", занимающий седьмую позицию в Серии А. Однако "россонери" не готовы выложить 30 млн. фунтов за провалившего сезон игрока, и президенту "шпор" Даниэлю Леви предстоит хорошо подумать, готов ли он пойти на финансовые потери, отпуская Муссу.



Продажа Сиссоко, а также другого полузащитника Наблия Бенталеба должна помочь "Тоттенхэму" заполучить Иско, который уже заявил, что недоволен количеством игрового времени в "Реале". 24-летний испанец пообещал принять решение о своем будущем в конце сезона, и амбициозная команда Маурисио Почеттино может стать для него хорошим вариантом продолжения карьеры.