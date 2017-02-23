Руни все еще размышляет над уходом из "Юнайтед" в феврале

Будущее капитана "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни остается предметом интенсивных спекуляций в утренней английской прессе за четверг.

Перед матчем Лиги Европы против "Сент-Этьена" главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо отказался предоставить какие-либо гарантии относительно будущего Руни, лишь заявив, что Уэйн должен сам принять решение.



31-летнего Руни продолжают активно сватать в Китай, где трансферное окно открыто до следующего вторника, однако авторитетное издание The Guardian считает "крайне маловероятным" отъезд Уэйна с "Олд Траффорд" в этом месяце.



В то же время Daily Mirror придерживается другой точки зрения, утверждая, что еще на прошлой неделе агент капитана сборной Англии Пол Стретфорд улетел в Пекин договариваться с заинтересованными клубами. В лагере Руни сохраняют уверенность, что сделка может состояться до 28 февраля.



Если же Стретфорду не удастся договориться с китайскими клубами об условиях, которые бы устроили его клиента, то Уэйн отложит вопрос о своем будущем до конца сезона. Этот вопрос будет столь же актуален и летом, если ситуация с игровым временем Руни в "Юнайтед" не изменится в лучшую сторону.