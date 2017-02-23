Азар: "На "Стэмфорд Бридж" "Челси" побеждает соперников еще до выхода на поле"

Челси Плеймейкер "Челси" Эден Азар считает "Стэмфорд Бридж" важным фактором в успехах его команды в этом сезоне и чувствует, что некоторые соперники ощущают себя побежденными еще до выхода на поле стадиона "синих".

В этом сезоне подопечные Антонио Конте доминируют над своими конкурентами в Премьер-Лиге, и уже мало кто сомневается, что чемпионский титул достанется именно "Челси".

Победа 3:1 над "Арсеналом" ранее в этом месяце стала для "синих" их 11-й кряду дома с учетом всех соревнований, и Азар очень гордится тем, как его команда играет на своем "Стэмфорд Бридж".

"Да, это важный фактор. Соперникам приходится здесь сложно, им сложно выигрывать здесь матчи. Есть ли у меня ощущение, что некоторые команды побеждены еще до стартового свистка? Да. Мы играем лучше, чем в прошлом сезоне".

"Это слегка похоже на то, как мы играли два года назад, когда завоевали титул. Я помню вторую половину того сезона: иногда команда не играла хорошо, но мы всегда забивали хотя бы один гол, а Тибо Куртуа всегда совершал хотя бы один хороший сейв, как это было с "Арсеналом".

"Здесь на поле "Стэмфорд Бридж" мы полны уверенности в себе. Болельщики выкладываются без остатка, поддерживая нас. Помню, ранее в этом сезоне против "Тоттенхэма", когда они забили, болельщики продолжали нас поддерживать, продолжали петь".

"Это замечательно, и мы очень хорошо чувствуем себя на этом поле. Мы знаем, что в футболе бывает всякое, но мы верим в себя, а это очень важно", — сообщил Азар Evening Standard.


Метки Азар, Премьер-Лига, стадионы, Стэмфорд Бридж, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2017 11:00

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Последние комментарии:




  1. mutruefan1989 23.02.2017 12:10 # mutruefan1989
    Потеряют очки в половине оставшихся матчах на мосту. :-)

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  2. osnovnoy2005 23.02.2017 12:00 # osnovnoy2005
    особенно Великий Ливерпуль

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  3. abracadabra55 23.02.2017 11:58 # abracadabra55
    толстожопый дельфин раскукарекался

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  4. blueswin 23.02.2017 11:23 # blueswin
    Ой не зарекайся. Проиграете 2 матча к ряду и будет вам счастье.

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  5. sharan 23.02.2017 11:21 # sharan
    Челсе ссыть на всякую чернь типа аснла скума и проч

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  6. gidro-met 23.02.2017 11:10 # gidro-met
    сейчас когда топовые тренеры выстроили свои команды, обыграть их на своих полях будет ой как сложно. только должны совпасть все карты в пользу сильных гостей (больше отдыха перед матчем, полная обойма против травмированных у хозяев).

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  7. billy-talent 23.02.2017 11:02 # billy-talent
    Кто напишет про судейство, тот лох.

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  8. chelsea88 23.02.2017 11:01 # chelsea88
    на классе обоссывают соперников.

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