Азар: "На "Стэмфорд Бридж" "Челси" побеждает соперников еще до выхода на поле"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар считает "Стэмфорд Бридж" важным фактором в успехах его команды в этом сезоне и чувствует, что некоторые соперники ощущают себя побежденными еще до выхода на поле стадиона "синих".

В этом сезоне подопечные Антонио Конте доминируют над своими конкурентами в Премьер-Лиге, и уже мало кто сомневается, что чемпионский титул достанется именно "Челси".



Победа 3:1 над "Арсеналом" ранее в этом месяце стала для "синих" их 11-й кряду дома с учетом всех соревнований, и Азар очень гордится тем, как его команда играет на своем "Стэмфорд Бридж".



"Да, это важный фактор. Соперникам приходится здесь сложно, им сложно выигрывать здесь матчи. Есть ли у меня ощущение, что некоторые команды побеждены еще до стартового свистка? Да. Мы играем лучше, чем в прошлом сезоне".



"Это слегка похоже на то, как мы играли два года назад, когда завоевали титул. Я помню вторую половину того сезона: иногда команда не играла хорошо, но мы всегда забивали хотя бы один гол, а Тибо Куртуа всегда совершал хотя бы один хороший сейв, как это было с "Арсеналом".



"Здесь на поле "Стэмфорд Бридж" мы полны уверенности в себе. Болельщики выкладываются без остатка, поддерживая нас. Помню, ранее в этом сезоне против "Тоттенхэма", когда они забили, болельщики продолжали нас поддерживать, продолжали петь".



"Это замечательно, и мы очень хорошо чувствуем себя на этом поле. Мы знаем, что в футболе бывает всякое, но мы верим в себя, а это очень важно", — сообщил Азар Evening Standard.