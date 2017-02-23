Азар: "На "Стэмфорд Бридж" "Челси" побеждает соперников еще до выхода на поле"
Плеймейкер "Челси" Эден Азар считает "Стэмфорд Бридж" важным фактором в успехах его команды в этом сезоне и чувствует, что некоторые соперники ощущают себя побежденными еще до выхода на поле стадиона "синих".
В этом сезоне подопечные Антонио Конте доминируют над своими конкурентами в Премьер-Лиге, и уже мало кто сомневается, что чемпионский титул достанется именно "Челси".
Победа 3:1 над "Арсеналом" ранее в этом месяце стала для "синих" их 11-й кряду дома с учетом всех соревнований, и Азар очень гордится тем, как его команда играет на своем "Стэмфорд Бридж".
"Да, это важный фактор. Соперникам приходится здесь сложно, им сложно выигрывать здесь матчи. Есть ли у меня ощущение, что некоторые команды побеждены еще до стартового свистка? Да. Мы играем лучше, чем в прошлом сезоне".
"Это слегка похоже на то, как мы играли два года назад, когда завоевали титул. Я помню вторую половину того сезона: иногда команда не играла хорошо, но мы всегда забивали хотя бы один гол, а Тибо Куртуа всегда совершал хотя бы один хороший сейв, как это было с "Арсеналом".
"Здесь на поле "Стэмфорд Бридж" мы полны уверенности в себе. Болельщики выкладываются без остатка, поддерживая нас. Помню, ранее в этом сезоне против "Тоттенхэма", когда они забили, болельщики продолжали нас поддерживать, продолжали петь".
"Это замечательно, и мы очень хорошо чувствуем себя на этом поле. Мы знаем, что в футболе бывает всякое, но мы верим в себя, а это очень важно", — сообщил Азар Evening Standard.
23.02.2017 11:00
Просмотров: 951
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Потеряют очки в половине оставшихся матчах на мосту. :-)
(ответить)
особенно Великий Ливерпуль
(ответить)
толстожопый дельфин раскукарекался
(ответить)
Ой не зарекайся. Проиграете 2 матча к ряду и будет вам счастье.
(ответить)
Челсе ссыть на всякую чернь типа аснла скума и проч
(ответить)
сейчас когда топовые тренеры выстроили свои команды, обыграть их на своих полях будет ой как сложно. только должны совпасть все карты в пользу сильных гостей (больше отдыха перед матчем, полная обойма против травмированных у хозяев).
(ответить)
Кто напишет про судейство, тот лох.
(ответить)
на классе обоссывают соперников.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий