Маттеус: Гетце, скорее, уедет из Дортмунда в Китай, чем в "Ливерпуль"

Марио Гетце Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус заявил, что полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце, скорее, уедет в Китай, чем перейдет в "Ливерпуль".

Как известно, не сумев заиграть в "Баварии", прошлым летом герой Чемпионат Мира 2014 года вернулся в Дортмунд. Однако достичь прежнего уровня Гетце пока не смог.

На днях в прессе появились слухи, что "Ливерпуль" уже вступил в контракт с представителями 24-летнего полузащитника, который готов решиться на очередную смену клуба по окончании этого сезона. Однако Маттеус не верит, что Марио воссоединится с Юргеном Клоппом на "Энфилде".

"Сперва покинуть Мюнхен, а теперь покинуть Дортмунд? Это не может быть решением. Да и куда он отправится? Скажу честно, даже если это прозвучит грубо: если Гетце не удастся проявить себя в Дортмунде, он должен уехать в Китай", — сообщил Маттеус Bild.


Метки Боруссия, Гетце, Ливерпуль, Маттеус

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2017 10:00

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  1. lauda 23.02.2017 10:15 # lauda
    Шелвуд норм щит поставил. Можете не стараться гнобить лфк и клоппа

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  2. melwood-lfc 23.02.2017 10:04 # melwood-lfc
    норм он окропил немца получается
    типа раз ни там ни там не заиграл, то в ливере и тем более не сможет
    ой лол

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