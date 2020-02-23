Маттеус: Гетце, скорее, уедет из Дортмунда в Китай, чем в "Ливерпуль"

Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус заявил, что полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце, скорее, уедет в Китай, чем перейдет в "Ливерпуль".

Как известно, не сумев заиграть в "Баварии", прошлым летом герой Чемпионат Мира 2014 года вернулся в Дортмунд. Однако достичь прежнего уровня Гетце пока не смог.



На днях в прессе появились слухи, что "Ливерпуль" уже вступил в контракт с представителями 24-летнего полузащитника, который готов решиться на очередную смену клуба по окончании этого сезона. Однако Маттеус не верит, что Марио воссоединится с Юргеном Клоппом на "Энфилде".



"Сперва покинуть Мюнхен, а теперь покинуть Дортмунд? Это не может быть решением. Да и куда он отправится? Скажу честно, даже если это прозвучит грубо: если Гетце не удастся проявить себя в Дортмунде, он должен уехать в Китай", — сообщил Маттеус Bild.