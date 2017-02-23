Моуриньо подверг критике FA и "Манчестер Сити"

После выхода в 1/8 финала Лиги Европы рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо обрушился с критикой на FA и "Манчестер Сити".

Накануне "красные дьяволы" минимально обыграли "Сент-Этьен" и оформили выход в следующий раунд Лиги Европы, но еще до этого события Ассоциация объявила о своем решении поставить на 13 марта матч "Юнайтед" против "Челси" в рамках 1/4 финала Кубка Англии.



Выезд на "Стэмфорд Бридж" как раз состоится между двумя встречами 1/8 финала Лиги Европы, хотя "дьяволы" еще даже не знают своего соперника, и это сильно раздражает Моуриньо.



Досталось на орехи от Жозе и "Манчестер Сити", который в прошлом сезоне выставил дублирующий состав против "Челси" в Кубке Англии и проиграл 5:1. Поступать таким же образом Моуриньо не собирается.



"Конечно, я обеспокоен, и я по-настоящему удивлен, потому что решение насчет даты четвертьфинала Кубка Англии было принято еще до того, как мы узнаем свой жребий в Европе".



"Потому что в данный момент никто не знает, где мы будем играть, никто не знает, где пройдут первый и ответный матчи. Представьте, что в понедельник мы играем против "Челси", а затем нас ждет ответный матч Лиги Европы где-нибудь в России, Турции или Греции".



"Думаю, они вновь ставят собственные интересы выше интересов клубов, и никому нет до этого дела. Но это то, с чем нам приходится сталкиваться".



"Я не могу играть против "Челси" второй командой. Я не могу играть против "Челси" командой U-21, как это сделал "Манчестер Сити" в прошлом году. Я не могу сделать этого, ведь мы — "Манчестер Юнайтед".



"Будучи тренером "Манчестер Юнайтед", я не делаю таких вещей. Я не делаю этого в Кубке Англии, потому что Кубок Англии не виноват в таких решениях. Кубок Англии — красивый турнир, это историческое соревнование. Я должен правильно относиться к фанатам "Манчестер Юнайтед" и Кубку Англии".



"Я не могу отправиться на выезд к "Челси" с командой U-21. Возможно, парни этого заслуживают, но я не сделаю этого, и поэтому нам придется иметь дело с избыточным количеством матчей".



"Мы играем много матчей, и мне приходится использовать ротацию, но некоторым парням все равно придется играть во всех этих матчах без передышки", — цитирует Моуриньо Sky Sports.