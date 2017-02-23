Моуриньо подверг критике FA и "Манчестер Сити"
После выхода в 1/8 финала Лиги Европы рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо обрушился с критикой на FA и "Манчестер Сити".
Накануне "красные дьяволы" минимально обыграли "Сент-Этьен" и оформили выход в следующий раунд Лиги Европы, но еще до этого события Ассоциация объявила о своем решении поставить на 13 марта матч "Юнайтед" против "Челси" в рамках 1/4 финала Кубка Англии.
Выезд на "Стэмфорд Бридж" как раз состоится между двумя встречами 1/8 финала Лиги Европы, хотя "дьяволы" еще даже не знают своего соперника, и это сильно раздражает Моуриньо.
Досталось на орехи от Жозе и "Манчестер Сити", который в прошлом сезоне выставил дублирующий состав против "Челси" в Кубке Англии и проиграл 5:1. Поступать таким же образом Моуриньо не собирается.
"Конечно, я обеспокоен, и я по-настоящему удивлен, потому что решение насчет даты четвертьфинала Кубка Англии было принято еще до того, как мы узнаем свой жребий в Европе".
"Потому что в данный момент никто не знает, где мы будем играть, никто не знает, где пройдут первый и ответный матчи. Представьте, что в понедельник мы играем против "Челси", а затем нас ждет ответный матч Лиги Европы где-нибудь в России, Турции или Греции".
"Думаю, они вновь ставят собственные интересы выше интересов клубов, и никому нет до этого дела. Но это то, с чем нам приходится сталкиваться".
"Я не могу играть против "Челси" второй командой. Я не могу играть против "Челси" командой U-21, как это сделал "Манчестер Сити" в прошлом году. Я не могу сделать этого, ведь мы — "Манчестер Юнайтед".
"Будучи тренером "Манчестер Юнайтед", я не делаю таких вещей. Я не делаю этого в Кубке Англии, потому что Кубок Англии не виноват в таких решениях. Кубок Англии — красивый турнир, это историческое соревнование. Я должен правильно относиться к фанатам "Манчестер Юнайтед" и Кубку Англии".
"Я не могу отправиться на выезд к "Челси" с командой U-21. Возможно, парни этого заслуживают, но я не сделаю этого, и поэтому нам придется иметь дело с избыточным количеством матчей".
"Мы играем много матчей, и мне приходится использовать ротацию, но некоторым парням все равно придется играть во всех этих матчах без передышки", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
23.02.2017 09:00
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Последние комментарии:
всё по делу , адекватно
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грех жаловаться, когда ты некоторых игнорируешь, а кому-то попу лижешь Маур...
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Будет справедливо, если вылетит от Чельсли в КА и от будущего соперника по ЛЕ. Самый ноющий тренер, даже Венгер меньше трепется. Ноет и скулит, как шавка, скулит и ноет - это Моуринье в последние 2 года. Обладает одним из самых дорогостоящих составов в Премьер лиге, но все равно воняет на прессу.
Поэтому-то он никогда и не станет таким уважаемым тренером, как Гвардиола. Пеп на людях не плачет о судействе и календаре, а этот бабские сопли распускает.
Надо дисквалифицировать его на матчей 7, учитывая его прошлые завывания, да оштрафовать на пару миллионов, чтобы меньше паскудствовал
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Обоссаный в своём изысканном стиле..
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МЮ единственная команда, учавствующая во всех 4 турнирах с начала сезона!
За последние 25 матчей проиграли 1 матч Халлу, который можно было проиграть.
За 2017 год пропущено 2 гола!
Хейтеры типа грязью обливают Жозе, но они просто завидуют. Мы на верном пути
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ГОТОВТЕСЬ СОСАТЬ СКАМ
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Заранее подготовил отмазку.Знает ведь,что на Бридже ничего не светит ему.
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Маур хитрый лис)
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Вместо того чтоб критиковать ФА иди и тренируй команду , критик недоделаный , тебе бабки не за критику платят , готовь красную помойку к очередному унижению
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хуль разнылся, скамовское отребье
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