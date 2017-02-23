Кесси мечтает выступать за "Юнайтед"

Франк Кесси Полузащитник "Аталанты" Франк Кесси, за которым в январе охотился "Челси", заявил, что клубом его мечты является "Манчестер Юнайтед".

В прошлом месяце агент Кесси подтвердил изданию The Guardian, что "Аталанта" отклонила предложение лидеров Премьер-Лиги насчет его клиента в размере 21 миллиона фунтов. Также Франка сватали в "Эвертон".

20-летний ивуариец не скрывает своего интереса к переезду в Премьер-Лигу, но отмечает, что всем прочим вариантам он бы предпочел клуб с "Олд Траффорд".

"Мне нравится Премьер-Лиги и особенно "Манчестер Юнайтед" — клуб, за который я мечтаю выступать. "Челси" — это тоже большой клуб, никто бы не смог отказать им, но я мечтаю о "Юнайтед", — приводит слова Кесси Evening Standard.


Метки Аталанта, Кесси, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2017 08:00

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  1. jerry-maguire 23.02.2017 08:13 # jerry-maguire
    в Манчестере все больше и больше негров.
    Как в свое время Жозе собрал африканскую колонию в челси, также он теперь строит ее в МЮ

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