Кесси мечтает выступать за "Юнайтед"

Полузащитник "Аталанты" Франк Кесси, за которым в январе охотился "Челси", заявил, что клубом его мечты является "Манчестер Юнайтед".

В прошлом месяце агент Кесси подтвердил изданию The Guardian, что "Аталанта" отклонила предложение лидеров Премьер-Лиги насчет его клиента в размере 21 миллиона фунтов. Также Франка сватали в "Эвертон".



20-летний ивуариец не скрывает своего интереса к переезду в Премьер-Лигу, но отмечает, что всем прочим вариантам он бы предпочел клуб с "Олд Траффорд".



"Мне нравится Премьер-Лиги и особенно "Манчестер Юнайтед" — клуб, за который я мечтаю выступать. "Челси" — это тоже большой клуб, никто бы не смог отказать им, но я мечтаю о "Юнайтед", — приводит слова Кесси Evening Standard.