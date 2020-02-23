"Челси" Конте: почти как "Лестер"

В предстоящем чемпионстве "Челси" уже мало кто сомневается — команда Конте похожа на безотказно работающую машину, а конкуренты — на изрядно подвыпивших посетителей паба, пытающихся найти путь домой. Налицо некоторые общие черты у нынешнего "Челси" с сенсационным победителем Премьер-Лиги прошлого сезона "Лестером" — не только по форме, но и по содержанию.





Синий — самый сильный!



И все же начнем с формы — она и у "Лестера", и у "Челси" синего цвета — исторически, и раньше, и сейчас, и в чемпионском сезоне. Кубок победителей Премьер-Лиги любит синие ленточки или хотя бы голубые — последней командой, которая выигрывала Премьер-Лигу в красной форме был "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса в сезоне 2012/13. Дальше — "Манчестер Сити", "Челси", "Лестер" и вероятно, снова — "Челси".



Интересно, что у всех команд, выигрывавших Премьер-Лигу синий цвет присутствовал как минимум на запасной форме — и "Манчестер Юнайтед", и "Арсенал" всегда используют его в дизайне резервного варианта амуниции, а "Блэкберн Роверс" играет в бело-синей форме. Кажется, мы раскрыли секрет того, почему "Ливерпуль" так и не выиграл до сих пор Премьер-Лигу — "красные" просто избегают синего цвета по понятным причинам, так как это — цвет "Эвертона"!



Если же говорить серьезно, то дело, конечно, не в цвете формы, но какая-то любовь Фортуны к синим цветам, все же заметна. К примеру, в этом сезоне в Чемпионшипе выделились шесть команд, претендующих на попадание в Премьер-Лигу и четыре из них — в бело-синей форме — "Брайтон", "Хаддерсфилд", "Рединг" и "Шеффилд Уэнсдей". Если вспомнить еще о "Ньюкасле", то вторым трендом моды можно назвать полоски на футболках — горизонтальные или вертикальные, так как только "Лидс" в шестерке лидеров не использует полосатую форму и вообще — весь в белом.



Итальянский менеджер



Переходим к более серьезным вещам — и у "Лестера", и у "Челси" менеджеры — итальянцы, ранее руководившие "Ювентусом". Раньери выиграл Премьер-Лигу в первом своем сезоне с "Лестером", а "Челси" может сделать то же самое с Конте, который вообще, в отличие от синьора Клаудио, ранее руководившего как раз "Челси", никогда не работал и не играл в Англии.



Мода на итальянских тренеров действительно снова возвращается в Премьер-Лигу, и уж кому, как не "Челси", подхватывать ее — в этом клубе работали Раньери, Виалли, Анчелоттти, а к триумфу в Лиге Чемпионов команду приводил Роберто Ди Маттео. Так уж повелось, что еще Рууд Гуллит заложил итальянский фундамент в "Челси", и в разные годы клуб возвращался к итальянской теме, приглашая тренеров и игроков из Италии.



Тактика — во главе угла



Итальянская тренерская школа — это в первую очередь тактика. И хоть у Раньери и Конте различные тактические предпочтения, и сами они совсем не похожи своими методами работы, но тактическая составляющая в их работе выходит на первый план. Раньери с первых дней работы в "Лестере" усадил игроков за парты, так как видел, что несмотря на то, что игроки у него опытные, но в плане тактики им еще есть чему поучиться.



Именно на тактических занятиях был заложен фундамент надежной обороны "Лестера", когда Роберт Хут, Уэс Морган, Кристиан Фукс и Данни Симпсон стали четверкой мушкетеров, которые — один за всех и все — за одного. Повезло Раньери в том, что его тактический ликбез подкреплялся успехами команды на поле, и игроки поверили тренеру и тому, что его советы имеют волшебные свойства. На самом деле никаких гениальных идей Раньери не предлагал, а все то, чему он учил игроков "Лестера", знал и Найджел Пирсон, и многие безвестные выпускники тренерских курсов, но для того, чтобы игроки действительно внимательно слушали и использовали тактические наработки на поле, необходимо обладать даром убеждения. У Раньери в прошлом сезоне получилось — команда поверила у него.



Получилось и у Конте, который в самый сложный момент сезона, после выволочки, которую ему устроили "Арсенал" с "Ливерпулем" сделал ставку на тактику — он перестроил игру команды в защите так, как привык играть — с тройкой центральных защитников и латералями. Антонио немного повезло с международной паузой и тем, что у него было время поработать с командой, но самое главное, что он, как и Раньери, сумел найти слова и сделать из игроков, которые еще недавно были посмешищем, самую надежную тройку защитников в чемпионате.



Фактор неожиданности



И от "Челси", и уж тем более от "Лестера" никто не ждал столь уверенной игры. В это межсезонье все и вся заполнили собой Жозе Моуриньо и Пеп Гвардиола, потому именно от них ждали борьбы за чемпионский титул, а никак не от "Челси", провалившего прошлый сезон и получившего менеджера, который мало того, что никогда не работал в Англии, так еще и был занят со сборной Италии на Евро-2016, пока Пеп и Жозе уже вовсю готовили свои команды к сезону, сотрясая трансферный рынок.



Когда же "Челси" был показательно выпорот "Арсеналом" — на "синих" уж точно не ставил практически никто. Но Конте как чемпион по духу, не стал отказываться от борьбы за титул, и в итоге его безапелляционное желание побеждать всегда и везде передалось и игрокам, большинство из которых — это те же футболисты, которые провалились в прошлом сезоне.



Есть Канте — ты чемпион!



Но есть и еще маленькое, но очень важное сходство у команд Раньери и Конте — по имени Нголо Канте. Действительно, сейчас получается так, что для того, чтобы стать чемпионом, у тебя должен быть Канте! В прошлом сезоне он был у "Лестера", и Роберт Хут с Уэсом Морганом выглядели солидно и надежно, а теперь этот щит в центре поля помогает Гари Кэхиллу, Давиду Луису и Сесару Аспиликуэте.



Та работа, которую выполняет энерджайзер Канте в центре поля — бесценна. В современном футболе вообще очень важны опорные полузащитники, а вот такой волнорез, напоминающий по стилю игры Клода Макелеле — классического опорника "Челси" времен раннего Моуриньо, просто на вес золота.



Рядом с Канте прилично смотрится и Неманья Матич, а вот без него Данни Дринкуотер снова превратился в достаточно среднего игрока. Фактически, приглашая Канте, получаешь двух классных центральных полузащитников, так как рядом с ним любой качественный центрхав становится звездой. Конте не скрывал, что хочет заполучить Раджу Наингголана, а Матича собирается отправить в "Ювентус", но времени для этих манипуляций не хватило, а теперь "Челси" в этом и не нуждается — Матич в паре с Канте заиграл в свой лучший футбол, и "Челси" практически непроходим в центре поля.



Осенние серии



И у "Лестера", и у "Челси" были свои серии в осенний период, которые во многом и позволили оторваться от преследователей, набраться уверенности и выйти на финишную прямую с хорошим гандикапом. Серию "Лестера" мы хорошо помним — это были 11 матчей с обязательными голами Джейми Варди, который забивал с сентября по ноябрь во всех матчах Премьер-Лиги.



У "Челси" же приблизительно в этот период случилось 13 побед кряду — защитил рекорд "Арсенала" в 14 выигранных матчей подряд только "Тоттенхэм", прервавший это безобразие, но, как и Варди в чемпионском сезоне продолжил забивать и зимой, так и "Челси" провел работу над ошибками после поражения от "шпор", угомонил Диего Косту и его агента и снова начал побеждать. "Ливерпуль" и "Бернли" — вот и все команды, сумевшие отобрать очки у "Челси" с тех пор, а гандикап от группы преследователей, в том числе и от "Тоттенхэма", только вырос.



Отсутствие травм



"Лестер" прошел весь чемпионский сезон практически одним составом — Шмейхель в воротах, Симпсон, Хут, Морган и Фукс в обороне, Дринкуотер и Канте в центре, Махрез и Олбрайтон на флангах, Окадзаки в оттяжке и Варди — на острие. Выходили изредка Кинг, Шлюпп и Ульоа, но в целом — большой поклонник ротации Раньери провел весь сезон одним составом, чему способствовал и ранний вылет из кубков.



"Челси" в еврокубках не играл, из Кубка Лиги вылетел на ранней стадии, а после того как Конте нашел баланс в обороне и открыл в Мозесе талант бровочника — у него также играет один и тот же состав с некоторыми вариациями на позиции правого вингера. Конкуренция Педро и Виллиана иногда вносит коррективы в атакующие построения Конте, но в обороне у него не меняется ничего.



Даже капитан команды Джон Терри не может попасть на поле в чемпионате, так как тройка защитников Аспиликуэта — Кэхилл — Луис не дает никаких шансов ветерану, с чем он вынужден согласиться. Терри хватило мудрости признать, что те, кто сейчас играет — сильнее, и он готов провести на скамейке хоть весь чемпионат, если "Челси" в итоге станет чемпионом. "Травма" Диего Косты, из-за которой он пропустил один матч (как раз с "Лестером"!) — вот и все проблемы со здоровьем у игроков основного состава "Челси" с тех пор, как Конте нашел свой золотой баланс.



Не исключено, что в случае, если бы у "Тоттенхэма", "Ливерпуля", "Арсенала" или "Манчестер Сити" не вылетали на продолжительное время Кейн и Алдервейрелд, Коутиньо и Мане (тут — в Африку), Касорла и Рэмси, Гюндоган и Фернандиньо (дисквалификации), то и кто-то из них запросто занял бы место "Челси". Но травмы, дисквалификации и даже отъезд ведущих игроков на Кубок Африки — это факторы, которые поддаются управлению. Хорошая работа врачей, правильные нагрузки и восстановление, дисциплина и разумный баланс африканских сборников в составе — все это часть успеха "Челси".



Получается, что для того, чтобы тому же "Ливерпулю" стать чемпионом, необходимо переодеться в синий цвет (или хотя бы завести такую запасную форму), поменять Клоппа на итальянского тренера и купить Канте? Ну, могу поспорить, что покупки Канте может оказаться достаточно, и в красной футболке Нголо будет так же крут, как и в синей (играл же он как-то в "Булони" в красно-черном?), но кто ж его отдаст-то? Мал золотник — да дорог!



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru