"Челси" и "Сити" сойдутся в битве за Бонуччи летом

Леонардо Бонуччи После окончания этого сезона "Челси" и "Манчестер Сити" будут готовы возобновить свой интерес к центральному защитнику "Ювентуса" и сборной Италии Леонардо Бонуччи.

"Синие" и "горожане" интересовались Бонуччи еще прошлым летом, однако Леонардо сохранил верность своему клубу — даже после того, как Турин покинул Поль Погба, главная звезда чемпионов Серии А.

Спустя полгода после тех событий будущее Леонардо в "Ювентусе" вызывает большие вопросы, и причиной тому являются крепнущие разногласия 29-летнего защитника со своим тренером Массимилиано Аллегри.

Во время матча Серии А против "Палермо" на прошлой неделе Аллегри прямым текстом оскорбил своего подопечного ("shut up, dickhead. F**k off"). А накануне Бонуччи даже не попал в заявку "Ювентуса" на поединок Лиги Чемпионов против "Порту".

Издание The Independent утверждает, что этой ситуацией надеются воспользоваться английские гранды. "Челси" уже избрал Бонуччи своей трансферной целью номер один на лето и готов установить новый мировой рекорд по стоимости защитника.

Впрочем, "Сити" тоже не будет стоять в стороне. В этом сезоне команда Хосепа Гвардиолы демонстрирует катастрофическую игру в обороне, и опытнейший Бонуччи мог бы стать идеальным партнером для молодого Джона Стоунса.

Сам Леонардо, после всех свалившихся на его проблем, открыт к уходу из "Ювентуса" и надеется на дружелюбное расставание со своим клубом, за который он выступает с 2010 года.


Метки Бонуччи, Манчестер Сити, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2017 07:00

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Последние комментарии:




  1. stepan-jam-boss 23.02.2017 07:16 # stepan-jam-boss
    Уже 30 лет ему. От силы года 3 поиграет. Уже в этом сезоне видно что он сдает. Некоторые в Сериале его уже как стоячего обходят.

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  2. chelsea-ferrari 23.02.2017 07:04 # chelsea-ferrari
    Какая нах битва?

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