"Челси" и "Сити" сойдутся в битве за Бонуччи летом

После окончания этого сезона "Челси" и "Манчестер Сити" будут готовы возобновить свой интерес к центральному защитнику "Ювентуса" и сборной Италии Леонардо Бонуччи.

"Синие" и "горожане" интересовались Бонуччи еще прошлым летом, однако Леонардо сохранил верность своему клубу — даже после того, как Турин покинул Поль Погба, главная звезда чемпионов Серии А.



Спустя полгода после тех событий будущее Леонардо в "Ювентусе" вызывает большие вопросы, и причиной тому являются крепнущие разногласия 29-летнего защитника со своим тренером Массимилиано Аллегри.



Во время матча Серии А против "Палермо" на прошлой неделе Аллегри прямым текстом оскорбил своего подопечного ("shut up, dickhead. F**k off"). А накануне Бонуччи даже не попал в заявку "Ювентуса" на поединок Лиги Чемпионов против "Порту".



Издание The Independent утверждает, что этой ситуацией надеются воспользоваться английские гранды. "Челси" уже избрал Бонуччи своей трансферной целью номер один на лето и готов установить новый мировой рекорд по стоимости защитника.



Впрочем, "Сити" тоже не будет стоять в стороне. В этом сезоне команда Хосепа Гвардиолы демонстрирует катастрофическую игру в обороне, и опытнейший Бонуччи мог бы стать идеальным партнером для молодого Джона Стоунса.



Сам Леонардо, после всех свалившихся на его проблем, открыт к уходу из "Ювентуса" и надеется на дружелюбное расставание со своим клубом, за который он выступает с 2010 года.