Санти Касорла пропустит остаток сезона

Санти Касорла Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла уже не сыграет в этом сезоне из-за осложнений на лодыжке.

Напомним, Касорла находится вне игры с матча Лиги Чемпионов против "Лудогорца" 19 октября. Тогда 32-летний испанец получил ушиб в области ахилла, что спровоцировало проблемы с лодыжкой.

С тех пор Касорла перенес несколько операций, включая трансплантацию собственной кожи с руки на проблемную зону возле лодыжки. Как сообщает Daily Mirror, теперь доктора надеются, что проблема решена, однако путь к восстановлению обещает быть долгим.

Тем не менее, один из самых важных игроков команды Арсена Венгера находится в приподнятом настроении и надеется набрать форму к началу следующего сезона. С тем, что он уже не сыграет в этой кампании, Санти смирился.

В то же время сообщается, что уход Касорлы из "Арсенала" грядущим летом исключен. Лондонский клуб воспользовался своей опцией и продлил контракт с испанцем до июня 2018. Таким образом, Санти может не беспокоиться насчет своего будущего и сосредоточиться на восстановлении.


Метки Арсенал, Касорла, травмы

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2017 06:00

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Последние комментарии:




  1. jerry-maguire 23.02.2017 06:05 # jerry-maguire
    повезло ему))
    не будет позориться в конце сезона перед болельщиками, когда эта тупая команда вылетит с биг-4 и не выиграет ни одного трофея

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  2. largo-winch 23.02.2017 06:00 # largo-winch
    Кайфует)

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