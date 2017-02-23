Санти Касорла пропустит остаток сезона

Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла уже не сыграет в этом сезоне из-за осложнений на лодыжке.

Напомним, Касорла находится вне игры с матча Лиги Чемпионов против "Лудогорца" 19 октября. Тогда 32-летний испанец получил ушиб в области ахилла, что спровоцировало проблемы с лодыжкой.



С тех пор Касорла перенес несколько операций, включая трансплантацию собственной кожи с руки на проблемную зону возле лодыжки. Как сообщает Daily Mirror, теперь доктора надеются, что проблема решена, однако путь к восстановлению обещает быть долгим.



Тем не менее, один из самых важных игроков команды Арсена Венгера находится в приподнятом настроении и надеется набрать форму к началу следующего сезона. С тем, что он уже не сыграет в этой кампании, Санти смирился.



В то же время сообщается, что уход Касорлы из "Арсенала" грядущим летом исключен. Лондонский клуб воспользовался своей опцией и продлил контракт с испанцем до июня 2018. Таким образом, Санти может не беспокоиться насчет своего будущего и сосредоточиться на восстановлении.