"Лестер" проиграл "Севилье", но забил важный гол

Показав футбол удручающего содержания, "Лестер" смог забить выездной гол и проиграть "Севилье" только со счетом 2:1, чем сохранил интригу в этом противостоянии на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов.

После унизительного выбывания из Кубка Англии от рук игравшего вдесятером "Миллуолла" главный тренер "лис" Клаудио Раньери произвел 10 изменений в стартовом составе своей команды — уцелел лишь Ахмед Муса.



Начало матча сразу же показало, что "Лестеру" будет тяжело — гости были вынуждены сосредоточиться на обороне, но при этом регулярно допускали помарки или даже ошибки.



До поры до времени "лис" выручал их голкипер Каспер Шмейхель, совершивший пару отличных сейвов, а также отразивший пенальти в исполнении Хоакина Корреа после очевидного фола Уэса Моргана.



Однако на 25-й минуте даже Шмейхель оказался бессилен. Серхио Эскудеро навесил с левого фланга, а Пабло Сарабия подкрался за спину Кристиану Фуксу и классно пробил головой с касанием основания штанги — 1:0.



До перерыва Шмейхелю еще не раз пришлось вступить в игру, но "Севилья" надежно держала соперника в своих тисках — "Лестер" даже не помышлял об атаках.



Во втором тайме гости слегка добавили и, наконец, смогли подержать мяч. А на 62-й минуте хозяева забили второй гол. Стеван Йоветич стянул на себя двух центральных защитников в штрафной, после чего сделал скидку на Корреа, а тот пробил под перекладину — 2:0.



"Севилья" бросилась добивать раненого соперника, но на 73-й минуте случилось неожиданное — "Лестер" создал свой первый серьезный момент и сумел его реализовать. Это Джеймс Варди с линии вратарской замкнул прострел Данни Дринкуотера с левого фланга — 2:1.



В остатке матча забить уже никому не удалось — "лисы" моментов не создали, а хозяева своими не воспользовались. На 88-й минуте Шмейхеля выручила только перекладина после удара головой Адиля Рами.



Гол Варди случился совершенно против течение матча, однако он может оказаться чрезвычайно ценным для "Лестера". "Севилья" была на две головы сильнее чемпионов Премьер-Лиги, но забила недостаточно и вдобавок пропустила, что сохраняет интригу в этом противостоянии.



"Севилья" (Испания) — "Лестер" (Англия) — 2:1 (1:0)



Голы: Сарабия 25, Корреа 62 — Варди 73.



"Севилья": Рико, Мариано, Лангле (Каррису 55), Рами, Эскудеро, Нзонзи, Насри, Сарабия, Корреа (Иборра 63), Витоло, Йоветич.



"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Фукс, Олбрайтон (Амарти 88), Дринкуотер, Ндиди, Муса (Грей 58), Махрез, Варди.



Предупреждения: Эскудеро, Каррису.