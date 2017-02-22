Мхитарян и Кэррик, вероятно, пропустят финал Кубка Лиги

Травмы, полученные полузащитниками "Манчестер Юнайтед" Генрихом Мхитаряном и Майклом Кэрриком в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Сент-Этьена", могут помешать им принять участие в воскресном финале Кубка Лиги.

Напомним, именно Мхитарян забил единственный гол в матче с "Сент-Этьеном", обеспечив "красным дьяволам" комфортный выход в следующий раунд турнира. Однако еще в первом тайме армянский плеймейкер был заменен из-за травмы задней поверхности бедра.



Для Кэррика же игра была закончена на 62-й минуте. У Майкла возникли проблемы с икроножной мышцей, и теперь появление обоих полузащитников на поле "Уэмбли" в воскресенье против "Саутгемптона" находится под большим вопросом.



"Это результат столь большого количества матчей. Когда кто-то отсутствует, это шанс для других. Конечно, они важные игроки для нас, и их отсутствие в финале было бы неприятно. Но я думаю, Маруан и Бастиан, которые играли не так много, хорошо их подменили сегодня. Когда не играет один, это шанс для другого".



"Я не говорю, что они точно пропустят финал. Я лишь говорю, что чувствую. Еще три дня. В случае с задней поверхностью бедра и икрой, даже если повреждения минимальны, трех дней обычно бывает мало. Думаю, у них нет шансов сыграть", — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.