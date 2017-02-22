Скоулз: "Кэррик заслужил новый контракт"

Майкл Кэррик и Пол Скоулз Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что "дьяволы" должны продлить сотрудничество с ветераном Майклом Кэрриком.

Нынешний рулевой МЮ Жозе Моуринью умеренно использует качества Кэррика в текущем сезоне, а две недели назад намекнул, что 35-летний ветеран, возможно, покинет "Олд Траффорд" на правах свободного агента.

По мнению Скоулза, "дьяволы" обязаны продлить сотрудничество с Майклом: во-первых, Кэррик благотворно влияет на своих партнеров по команде, а, во-вторых, его роль напрямую не зависит от физического состояния.

"Бесспорно, Майкл заслужил провести в МЮ ещё один год. Он не тратит свои силы зря и всегда находится в нужном месте. Кэррик хорошо влияет на (Поля) Погба и (Андера) Эрреру, с ним они играют заметно лучше".

"Когда я играл за "Юнайтед", для меня было огромной удачей выступать с этим парнем в одной команде. Я всегда мог положиться на Кэррика, уйти в чужую зону, зная, что меня прикроет Майкл. Он всегда мог подстраховать".

"Он не из тех игроков, которые сжигают себя на футбольном поле. Майкл любит контролировать игру и всегда знает, какую зону стоит занять. Когда он вернулся в состав, "Юнайтед" выдал 17-18 матчей без поражений. Об этом не нужно забывать", - цитирует Скоулза Goal.



Метки контракты, Кэррик, Манчестер Юнайтед, Скоулз

Автор foxmcfc   

Дата 22.02.2017 22:00

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  1. trent 22.02.2017 22:29 # trent
    Он бывалый боец и с физухой у него порядок, обязательно должны продлить. Тем более, что адекватной замены ему, до сих пор нет.

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  2. mancunia-planet 22.02.2017 22:16 # mancunia-planet
    оставят на год, а Руни уходит

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  3. knvlay 22.02.2017 22:08 # knvlay
    Все четко и по делу.

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  4. chelsi2005 22.02.2017 22:00 # chelsi2005
    Можем поменять на Канте.
    А то надоел этот нигер косячить уже.

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