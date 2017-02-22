Скоулз: "Кэррик заслужил новый контракт"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что "дьяволы" должны продлить сотрудничество с ветераном Майклом Кэрриком.

Нынешний рулевой МЮ Жозе Моуринью умеренно использует качества Кэррика в текущем сезоне, а две недели назад намекнул, что 35-летний ветеран, возможно, покинет "Олд Траффорд" на правах свободного агента.



По мнению Скоулза, "дьяволы" обязаны продлить сотрудничество с Майклом: во-первых, Кэррик благотворно влияет на своих партнеров по команде, а, во-вторых, его роль напрямую не зависит от физического состояния.



"Бесспорно, Майкл заслужил провести в МЮ ещё один год. Он не тратит свои силы зря и всегда находится в нужном месте. Кэррик хорошо влияет на (Поля) Погба и (Андера) Эрреру, с ним они играют заметно лучше".



"Когда я играл за "Юнайтед", для меня было огромной удачей выступать с этим парнем в одной команде. Я всегда мог положиться на Кэррика, уйти в чужую зону, зная, что меня прикроет Майкл. Он всегда мог подстраховать".



"Он не из тех игроков, которые сжигают себя на футбольном поле. Майкл любит контролировать игру и всегда знает, какую зону стоит занять. Когда он вернулся в состав, "Юнайтед" выдал 17-18 матчей без поражений. Об этом не нужно забывать", - цитирует Скоулза Goal.