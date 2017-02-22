"Юнайтед" снова обыграл "Сент-Этьен" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" уверенно оформил выход в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв "Сент-Этьен" и в ответном матче, на сей раз со счетом 0:1.

Как и в первом матче, на ответный главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо тоже выбрал сильный состав, в котором оказались Поль Погба и Златан Ибрагимович.

"Юнайтед" уверенно контролировал игру в начале матча, хотя темп был невысок. Тем не менее, уже на 16-й минуте гостям удалось открыть счет. Дейли Блинд прострелил с левого фланга к ближней штанге, где Генрих Мхитарян выскочил из-за спины защитника и сыграл на опережение, в касание послав мяч в угол ворот — 0:1.

Открыв счет, "дьяволы" сбавили темп, однако лишнего не позволяли сопернику. "Сент-Этьен" мог держать мяч, но в штрафную Серхио Ромеро пробивался довольно редко.

После перерыва игра стала еще более убаюкивающей, моменты отсутствовали. Некоторое оживление произошло на 63-й минуте, когда Эрик Байи получил вторую желтую карточку и оставил "Юнайтед" вдесятером.

Впрочем, удаление Байи уже ничего не изменило. Хозяева лишь нарастили процент владения мячом, но на гол так и не наиграли.

"Юнайтед" вновь продемонстрировал впечатляющее превосходство в классе над "Сент-Этьеном", совершенно без нервов обеспечив себе выход в следующий раунд турнира. Единственные переживания могут быть связаны с травмой Мхитаряна и дисквалификацией Байи.

"Сент-Этьен" (Франция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:1 (0:1) по сумме двух матчей — 0:4

Гол: Мхитарян 16.

"Сент-Этьен": Руффье, Перрен, Теофиль-Катрин, Погба, Флорентин Погба, Малькюи, Пажо, Верету (Лемуан 68), Монне-Паке, Севе (Жоржиньо 54), Берич (Ру 59), Амума.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Янг, Байи, Смоллинг, Блинд, Кэррик (Швайнштайгер 62), Поль Погба, Феллайни, Мата (Рохо 64), Мхитарян (Рэшфорд 25), Ибрагимович.

Предупреждения: Малькюи — Байи.

Удаление: Байи 63.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Сент-Этьен

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2017 21:55

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Последние комментарии:




  1. mdfjvnlabngmlas 22.02.2017 23:01 # mdfjvnlabngmlas
    ну че вы, выродки?

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  2. shmit 22.02.2017 23:01 # shmit
    Шмейхель красавчик
    Спас клуб от действий черножопого людоеда

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  3. kabycha 22.02.2017 23:00 # kabycha
    призрак тащит лис

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  4. gusto 22.02.2017 22:33 # gusto
    не, все-таки фланговых защей из монако не надо брать...лучше взять у юве алекса сандро, провереный варик, будет выжигать бровку. АЛонсо в печь!

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  5. knvlay 22.02.2017 22:31 # knvlay
    Жозе Моуринью сказал, что Генрих Мхитарян и Майкл Каррик, скорее всего, пропустят финал Кубка Лиги, который состоится в это воскресенье.

    «Травму можно получить, выходя из дома или споткнувшись о камень в саду, риск есть всегда, - сказал Жозе после завершения ответного матча с «Сент-Этьеном». – Отсутствие в финале этих двух игроков усложняет нашу задачу. Я не говорю, что они гарантированно не сыграют, просто передаю свои ощущения на данный момент. Подколенное сухожилие или икроножная мышца – это всё не лечится за три дня».

    Напомним, что Генрих Мхитарян и Майкл Каррик получили травмы в матче во Франции и были заменены на 25-й и 62-й минутах соответственно.

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  6. chelsi2005 22.02.2017 22:29 # chelsi2005
    Россияне, вы бы отсосали у Порошенко, если бы он признал, что Крым - наш?

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  7. kingoflondon 22.02.2017 22:22 # kingoflondon
    а что сделал Лаллана для своего клуба в еврокубках?

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  8. mancunia-planet 22.02.2017 22:21 # mancunia-planet
    теперь важный финал впереди

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  9. knvlay 22.02.2017 22:18 # knvlay
    хотелось бы попасть на аякс/рому/шальке/шахтер/шпоры

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  10. dimon70 22.02.2017 22:17 # dimon70
    ара поел хаша,выпил сотку Наири-и лучший был.никакого допинга,всё натуральное

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  11. hamann 22.02.2017 22:16 # hamann
    просто изикаточка в стиле экномии сил на воскресный финал,Моур гений!

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  12. knvlay 22.02.2017 22:15 # knvlay
    когда жеребьевка 1/8?

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  13. tabooo 22.02.2017 22:15 # tabooo
    встретил норм девушку. Авонтюрно конечно, но повозил

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  14. chelsea88 22.02.2017 22:14 # chelsea88
    Краснодар с победой!

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  15. gusto 22.02.2017 22:10 # gusto
    а я лишь напомню.
    Лаллана > Мхитарян

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  16. gusto 22.02.2017 22:09 # gusto
    мои поздравления скумикам с продлением беспроигрышной серии.

    Источник: http://fapl.ru/posts/53308/?c=1#c6285026

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  17. shmit 22.02.2017 22:07 # shmit
    Недумал что доживу до того момента когда Смолов станет лучшим нашим игроком и главной надеждой

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  18. tvinkovod 22.02.2017 22:06 # tvinkovod
    в режиме товарняк сыграли матч, пока только манчестерские команды приносят очки англии

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  19. jokerz 22.02.2017 22:06 # jokerz
    МЮ победил, а жеппа порвалась у астера.
    Очевидное невероятное

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  20. shmit 22.02.2017 22:04 # shmit
    Хз че позырить
    леикестер или жувентус

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