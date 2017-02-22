"Юнайтед" снова обыграл "Сент-Этьен" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" уверенно оформил выход в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв "Сент-Этьен" и в ответном матче, на сей раз со счетом 0:1.

Как и в первом матче, на ответный главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо тоже выбрал сильный состав, в котором оказались Поль Погба и Златан Ибрагимович.



"Юнайтед" уверенно контролировал игру в начале матча, хотя темп был невысок. Тем не менее, уже на 16-й минуте гостям удалось открыть счет. Дейли Блинд прострелил с левого фланга к ближней штанге, где Генрих Мхитарян выскочил из-за спины защитника и сыграл на опережение, в касание послав мяч в угол ворот — 0:1.



Открыв счет, "дьяволы" сбавили темп, однако лишнего не позволяли сопернику. "Сент-Этьен" мог держать мяч, но в штрафную Серхио Ромеро пробивался довольно редко.



После перерыва игра стала еще более убаюкивающей, моменты отсутствовали. Некоторое оживление произошло на 63-й минуте, когда Эрик Байи получил вторую желтую карточку и оставил "Юнайтед" вдесятером.



Впрочем, удаление Байи уже ничего не изменило. Хозяева лишь нарастили процент владения мячом, но на гол так и не наиграли.



"Юнайтед" вновь продемонстрировал впечатляющее превосходство в классе над "Сент-Этьеном", совершенно без нервов обеспечив себе выход в следующий раунд турнира. Единственные переживания могут быть связаны с травмой Мхитаряна и дисквалификацией Байи.



"Сент-Этьен" (Франция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:1 (0:1) по сумме двух матчей — 0:4



Гол: Мхитарян 16.



"Сент-Этьен": Руффье, Перрен, Теофиль-Катрин, Погба, Флорентин Погба, Малькюи, Пажо, Верету (Лемуан 68), Монне-Паке, Севе (Жоржиньо 54), Берич (Ру 59), Амума.



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Янг, Байи, Смоллинг, Блинд, Кэррик (Швайнштайгер 62), Поль Погба, Феллайни, Мата (Рохо 64), Мхитарян (Рэшфорд 25), Ибрагимович.



Предупреждения: Малькюи — Байи.



Удаление: Байи 63.