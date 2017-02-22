"Юнайтед" снова обыграл "Сент-Этьен" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
"Манчестер Юнайтед" уверенно оформил выход в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв "Сент-Этьен" и в ответном матче, на сей раз со счетом 0:1.
Как и в первом матче, на ответный главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо тоже выбрал сильный состав, в котором оказались Поль Погба и Златан Ибрагимович.
"Юнайтед" уверенно контролировал игру в начале матча, хотя темп был невысок. Тем не менее, уже на 16-й минуте гостям удалось открыть счет. Дейли Блинд прострелил с левого фланга к ближней штанге, где Генрих Мхитарян выскочил из-за спины защитника и сыграл на опережение, в касание послав мяч в угол ворот — 0:1.
Открыв счет, "дьяволы" сбавили темп, однако лишнего не позволяли сопернику. "Сент-Этьен" мог держать мяч, но в штрафную Серхио Ромеро пробивался довольно редко.
После перерыва игра стала еще более убаюкивающей, моменты отсутствовали. Некоторое оживление произошло на 63-й минуте, когда Эрик Байи получил вторую желтую карточку и оставил "Юнайтед" вдесятером.
Впрочем, удаление Байи уже ничего не изменило. Хозяева лишь нарастили процент владения мячом, но на гол так и не наиграли.
"Юнайтед" вновь продемонстрировал впечатляющее превосходство в классе над "Сент-Этьеном", совершенно без нервов обеспечив себе выход в следующий раунд турнира. Единственные переживания могут быть связаны с травмой Мхитаряна и дисквалификацией Байи.
"Сент-Этьен" (Франция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:1 (0:1) по сумме двух матчей — 0:4
Гол: Мхитарян 16.
"Сент-Этьен": Руффье, Перрен, Теофиль-Катрин, Погба, Флорентин Погба, Малькюи, Пажо, Верету (Лемуан 68), Монне-Паке, Севе (Жоржиньо 54), Берич (Ру 59), Амума.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Янг, Байи, Смоллинг, Блинд, Кэррик (Швайнштайгер 62), Поль Погба, Феллайни, Мата (Рохо 64), Мхитарян (Рэшфорд 25), Ибрагимович.
Предупреждения: Малькюи — Байи.
Удаление: Байи 63.
22.02.2017 21:55
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ну че вы, выродки?
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Шмейхель красавчик
Спас клуб от действий черножопого людоеда
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призрак тащит лис
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не, все-таки фланговых защей из монако не надо брать...лучше взять у юве алекса сандро, провереный варик, будет выжигать бровку. АЛонсо в печь!
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Жозе Моуринью сказал, что Генрих Мхитарян и Майкл Каррик, скорее всего, пропустят финал Кубка Лиги, который состоится в это воскресенье.
«Травму можно получить, выходя из дома или споткнувшись о камень в саду, риск есть всегда, - сказал Жозе после завершения ответного матча с «Сент-Этьеном». – Отсутствие в финале этих двух игроков усложняет нашу задачу. Я не говорю, что они гарантированно не сыграют, просто передаю свои ощущения на данный момент. Подколенное сухожилие или икроножная мышца – это всё не лечится за три дня».
Напомним, что Генрих Мхитарян и Майкл Каррик получили травмы в матче во Франции и были заменены на 25-й и 62-й минутах соответственно.
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Россияне, вы бы отсосали у Порошенко, если бы он признал, что Крым - наш?
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а что сделал Лаллана для своего клуба в еврокубках?
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теперь важный финал впереди
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хотелось бы попасть на аякс/рому/шальке/шахтер/шпоры
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ара поел хаша,выпил сотку Наири-и лучший был.никакого допинга,всё натуральное
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просто изикаточка в стиле экномии сил на воскресный финал,Моур гений!
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когда жеребьевка 1/8?
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встретил норм девушку. Авонтюрно конечно, но повозил
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Краснодар с победой!
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а я лишь напомню.
Лаллана > Мхитарян
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мои поздравления скумикам с продлением беспроигрышной серии.
Источник: http://fapl.ru/posts/53308/?c=1#c6285026
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Недумал что доживу до того момента когда Смолов станет лучшим нашим игроком и главной надеждой
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в режиме товарняк сыграли матч, пока только манчестерские команды приносят очки англии
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МЮ победил, а жеппа порвалась у астера.
Очевидное невероятное
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Хз че позырить
леикестер или жувентус
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