Юрген Клопп хотел купить Эриксена

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что является большим поклонником полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена и пытался приобрести того в свой бывший клуб дортмундскую "Боруссию".

В 2013 году "шпорам" посчастливилось приобрести Эриксена за 11 миллионов фунтов. С тех пор датчанин вырос в одну из главных звезд Премьер-Лиги. Кристиан продолжает свое развитие и в этом сезоне, уже отметившись семью голами.



Как признается Клопп, он рассматривал кандидатуру Эриксена на роль плеймейкера для "Боруссии", но затем решил приобрести Генриха Мхитаряна, который сейчас сверкает в составе "Манчестер Юнайтед".



"Когда я работал в Дортмунде, мы очень интересовались Эриксенсом, но нам требовалось сделать выбор между ним, Мхитаряном и Де Брюйне".



"Кристиан Эриксен — отличный игрок. Каждый был бы счастлив обладать им в своей команде. В то время мы интересовались тремя игроками: Генрихом Мхитаряном, Кевином Де Брюйне и Кристианом Эриксеном. Мы очень тщательно изучали всех троих, но знали, что можем заполучить лишь одного. Мы были рады, что нам достался Мхитарян".



"С тех пор Кристиан Эриксен сделал большой шаг вперед в "Тоттенхэме". Он очень силен", — сообщил Клопп датской газете Ekstra Bladet.