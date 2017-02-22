Анри считает, что игроки "Арсенала" должны разделить вину за плохие результаты

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри считает несправедливо ситуацию, при которой главный тренер Арсен Венгер принимает на себя все "пули" критиков.

Напомним, после болезненных поражений от "Уотфорда", "Челси" и "Баварии" Венгер оказался под небывалым прежде давлением. Критика в адрес 67-летнего француза просто зашкаливает.



Однако Анри считает, что несправедливо винить во всех бедах одного лишь Венгера — игроки команды тоже заслуживают свою порцию критики.



"Вот уже давно Арсен в одиночку принимает на себя все пули. Он обеспечил клубу успех в сложные времена. Я знаю, клуб добивался успехов и прежде, но он изменил клуб и перевез их на новый стадион. Он построил современный "Арсенал".



"Когда случается поражение, каждый говорит "Арсен то" и "Арсен это", но игроки должны сделать шаг вперед и разделить вину".



"Он лучше всех знает свою команду. Он знает, на что способны игроки. Знает лучше меня, бывших игроков, экспертов. Он их босс, и у него возникают вопросы насчет духа своих игроков. Теперь игроки должны доказать, что его сомнения напрасны", — сообщил Анри The Sun.