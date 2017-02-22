"Тоттенхэм" был близок к покупке Марадоны

Бывший нападающий "Тоттенхэма" Тедди Шерингем рассказал, что в 90-х годах прошлого века "шпоры" едва не приобрели легенду аргентинского футбола Диего Марадону.

Возглавлявший "Тоттенхэм" в то время Освальдо Ардилес был заинтересован в приглашении на "Уайт Харт Лэйн" своего соотечественника Марадоны, однако в последний момент решил потратиться не на Диего, а на Юргена Клинсманна.



"Я по-настоящему хорошо ладил с Осси (Ардилесом), и кажется, даже был капитаном в то время. Однажды Осси подошел ко мне и сказал: "Я хочу услышать твое мнение, я тут подумываю об одном приобретении".



"И я такой: "Продолжай". А он: "Это Диего Марадона". Тогда я сказал: "Осси, Осси, не может быть?! Это правда? Сделай это, просто сделай это".



"Он сказал: "Я веду переговоры с ним в данный момент". Про себя я думал: "О, Боже, лишь бы это случилось. Было бы великолепно поиграть вместе с Марадоной".



"Спустя три дня он снова подошел ко мне и сказал: "Я решил не покупать Диего, вместе с ним идет слишком большой багаж", — цитирует Шерингема Sky Sports.