Раньери: "Возможно, поворотный момент сезона"
Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери надеется, что матчи Лиги Чемпионов с "Севильей" смогут вдохнуть в его команду новую жизнь.
Несмотря на провальную защиту чемпионского титула Премьер-Лиги, подопечные Раньери вышли в плей-офф Лиги Чемпионов, где сегодня вечером померятся силами с испанской "Севильей" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Клаудио надеется, что визит в Андалусию станет поворотной точкой сезона для "Лестера". По мнению итальянца, его команде нужен всего один положительный результат, чтобы, наконец, прийти в себя.
"В этой игре может произойти все что угодно. Если мы победим, сезон может измениться. Нам нужен всего один матч, всего один положительный результат".
"Мы знаем, что подходим к матчу в качестве аутсайдеров: "Севилья" добилась удивительных успехов за последние 10 лет. Они привыкли находиться на самой вершине, но мы готовы бороться и играть в свой футбол", - сообщил Раньери BBC.
22.02.2017 18:00
Просмотров: 21
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: