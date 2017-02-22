Раньери: "Возможно, поворотный момент сезона"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери надеется, что матчи Лиги Чемпионов с "Севильей" смогут вдохнуть в его команду новую жизнь.

Несмотря на провальную защиту чемпионского титула Премьер-Лиги, подопечные Раньери вышли в плей-офф Лиги Чемпионов, где сегодня вечером померятся силами с испанской "Севильей" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.



Клаудио надеется, что визит в Андалусию станет поворотной точкой сезона для "Лестера". По мнению итальянца, его команде нужен всего один положительный результат, чтобы, наконец, прийти в себя.



"В этой игре может произойти все что угодно. Если мы победим, сезон может измениться. Нам нужен всего один матч, всего один положительный результат".



"Мы знаем, что подходим к матчу в качестве аутсайдеров: "Севилья" добилась удивительных успехов за последние 10 лет. Они привыкли находиться на самой вершине, но мы готовы бороться и играть в свой футбол", - сообщил Раньери BBC.