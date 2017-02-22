Лаллана заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Адам Лаллана Сегодня атакующий полузащитник "Ливерпуля" заключил со своим клубом новый контракт до июня 2021 года.

Напомним, Лаллана выступает за "красных" с 2014 года после перехода из "Саутгемптона" за 25 миллионов фунтов, забив 20 голов в 117 матчах с учетом всех соревнований. При Юргене Клоппе на тренерском мостике Адаму удалось стать ключевым исполнителем команды.

И вот сегодня статус Лалланы как лидера "Ливерпуля" был подтвержден новой сделкой, благодаря которой зарплата 28-летнего игрока сборной Англии выросла до 110 тысяч фунтов в неделю, сообщает Daily Mirror.

Отметим, что от предыдущего контракта, подписанного в момент своего переезда на "Энфилд", у Адама оставалось всего два полных года. Благодаря новому соглашению Лаллана сможет выступать за мерсисайдский клуб до своего 32-летия.

Официальное подтверждение о заключении нового контракта должно поступить в течение среды.


Метки контракты, Лаллана, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2017 17:35

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Последние комментарии:




  1. maxvel 22.02.2017 18:01 # maxvel
    ток колбасники могут восхищаться им,лол. средненький футболист,собственно как и все поколение англичан

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  2. hazarchik 22.02.2017 17:55 # hazarchik
    ожидание: избавление от этого балласта, продажа в другой клуб, расторжение с ним контракта
    реальность: подписание с ним нового долгосрочного контракта, и сделать его самым высокооплачаевым игроком в клубе, и строить всю игру вокруг этого британского дерево

    КОЛБАСА ОНА ТАКАЯ КОЛБАСА

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  3. karandash 22.02.2017 17:52 # karandash
    а как же трофеи?

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  4. chelsi2005 22.02.2017 17:52 # chelsi2005
    Эх, жаль, хотел бы видеть его в Челси, у нас игроков такого класса мало.

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  5. tursa 22.02.2017 17:47 # tursa
    уйдет в псж за 50-60

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  6. ru-premiership 22.02.2017 17:45 # ru-premiership
    лучше бы ушел.

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