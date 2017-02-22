Лаллана заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Сегодня атакующий полузащитник "Ливерпуля" заключил со своим клубом новый контракт до июня 2021 года.

Напомним, Лаллана выступает за "красных" с 2014 года после перехода из "Саутгемптона" за 25 миллионов фунтов, забив 20 голов в 117 матчах с учетом всех соревнований. При Юргене Клоппе на тренерском мостике Адаму удалось стать ключевым исполнителем команды.



И вот сегодня статус Лалланы как лидера "Ливерпуля" был подтвержден новой сделкой, благодаря которой зарплата 28-летнего игрока сборной Англии выросла до 110 тысяч фунтов в неделю, сообщает Daily Mirror.



Отметим, что от предыдущего контракта, подписанного в момент своего переезда на "Энфилд", у Адама оставалось всего два полных года. Благодаря новому соглашению Лаллана сможет выступать за мерсисайдский клуб до своего 32-летия.



Официальное подтверждение о заключении нового контракта должно поступить в течение среды.