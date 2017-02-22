Лаллана заключил новый контракт с "Ливерпулем"
Сегодня атакующий полузащитник "Ливерпуля" заключил со своим клубом новый контракт до июня 2021 года.
Напомним, Лаллана выступает за "красных" с 2014 года после перехода из "Саутгемптона" за 25 миллионов фунтов, забив 20 голов в 117 матчах с учетом всех соревнований. При Юргене Клоппе на тренерском мостике Адаму удалось стать ключевым исполнителем команды.
И вот сегодня статус Лалланы как лидера "Ливерпуля" был подтвержден новой сделкой, благодаря которой зарплата 28-летнего игрока сборной Англии выросла до 110 тысяч фунтов в неделю, сообщает Daily Mirror.
Отметим, что от предыдущего контракта, подписанного в момент своего переезда на "Энфилд", у Адама оставалось всего два полных года. Благодаря новому соглашению Лаллана сможет выступать за мерсисайдский клуб до своего 32-летия.
Официальное подтверждение о заключении нового контракта должно поступить в течение среды.
22.02.2017 17:35
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Последние комментарии:
ток колбасники могут восхищаться им,лол. средненький футболист,собственно как и все поколение англичан
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ожидание: избавление от этого балласта, продажа в другой клуб, расторжение с ним контракта
реальность: подписание с ним нового долгосрочного контракта, и сделать его самым высокооплачаевым игроком в клубе, и строить всю игру вокруг этого британского дерево
КОЛБАСА ОНА ТАКАЯ КОЛБАСА
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а как же трофеи?
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Эх, жаль, хотел бы видеть его в Челси, у нас игроков такого класса мало.
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уйдет в псж за 50-60
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лучше бы ушел.
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