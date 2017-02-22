Агуэро "хорошо ладит" с Гвардиолой

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро отрицает разногласия с главным тренером Пепом Гвардиолой и по-прежнему хочет остаться на "Этихад".

После переезда на "Этихад" Габриэля Жезус аргентинец присел на скамейку запасных "горожан", но травма, полученная конкурентом, позволила Агуэро вернуться в состав и получить второй шанс от Гвардиолы.



Серхио блестяще воспользовался предоставленной возможностью, сделав дубль в поединке Лиги Чемпионов с "Монако" (5:3) накануне вечером. По словам Агуэро, у него никогда не было конфликта с Пепом, и он настроен остаться в клубе.



"Мы хорошо ладим с Пепом. От всех игроков он прежде всего требует дополнительных усилий. Он всегда просит, чтобы я и вся команда в целом выкладывались по полной. К счастью, сегодня нам это удалось, но посмотрим, сработает ли это в следующей игре".



"Только тренер решает, кому играть. Единственное, что я могу сделать, – продолжать бороться за место в составе. К счастью, тренер рассчитывает на меня, теперь я должен помочь команде и показать все, на что способен".



"Я всегда говорил, что хочу остаться в "Манчестер Сити". По окончании сезона решение (о моем будущем) буду принимать вовсе не я, а клуб", - приводит слова Агуэро Daily Mail.