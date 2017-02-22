Анонс матча "Севилья" — "Лестер"

В среду вечером "Лестер" сможет ненадолго отвлечься от своих бед в Премьер-Лиге, чтобы продлить свою сказку в Лиге Чемпионов. Подопечных Клаудио Раньери ожидает выезд к "Севилье" в рамках 1/8 финала европейского турнира.

Не будет преувеличением сказать, что подопечные Раньери находятся в глубочайшем кризисе, проиграв четыре из пяти последних матчей с учетом всех соревнований. "Лисы" не забили ни одного гола в Премьер-Лиге в 2017 году и сейчас находятся всего в одном очке от зоны вылета.



Пока действующий чемпион Премьер-Лиги не подает никаких признаков выздоровления, а в минувший уикенд был бит игравшим вдесятером "Миллуоллом" из Лиги Один, тем самым оформив свое выбывание из Кубка Англии.



Если на мгновение забыть о всех этих бедах на внутренней арене, то в Европе дела "Лестера" идут прекрасно. Команда Раньери стала первым дебютантом Лиги Чемпионов после "Малаги" в сезоне 2012/13, выигравшим свою группу.



В отличие от группового этапа, на сей раз "Лестеру" предстоит сразиться с опытнейшим еврокубковым бойцом — "Севильей", которая три сезона кряду выигрывала Лигу Европы. В данный момент команда Хорхе Сампаоли занимает третье место в испанской Ла Лиге, находясь в трех очках позади "Реала", но имея два матча в запасе.



На европейской арене "Лестер" еще никогда не обыгрывал команды из Испании — одна ничья и три поражения. Все четыре раза "лисы" встречались с "Атлетико".



"Севилья" проиграла три из четырех последних встреч с английскими командами в Лиге Чемпионов, свою единственную победу одержав против "Арсенала" в ноябре 2007.



В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Севилья" пропускала лишь в одном из шести матчей, и это лучший показатель среди всех команд.



В то же время "Севилья" и "Лестер" забили лишь по семь голов на групповом этапе — меньше всех из числа участников плей-офф наравне с "Атлетико".



"Севилья" выиграла 10 из 14 последних домашних матчей в Лиге Чемпионов, забивая в каждом из этих 14.



На групповом этапе "Лестер" владел мячом лишь 41.6 процентов времени — меньше всех из числа участников плей-офф.



В лазарете "Лестера" с травмой паха остается нападающий Ислам Слимани. Вероятно, не успеет восстановиться к среде и Леонардо Ульоа. Роберт Хут "висит" на желтой карточке.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

"Севилья" (Испания) — "Лестер" (Англия)

Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан". 22:45 Онлайн-трансляция