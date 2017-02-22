Анонс матча "Сент-Этьен" — "Манчестер Юнайтед"

Поль Погба Имея преимущество в три гола после первого матча, "Манчестер Юнайтед" совершит ответный визит к "Сент-Этьену", чтобы оформить выход в 1/8 финала Лиги Европы.

На "Олд Траффорд" "Сент-Этьен" показал себя неплохой командой, но перед гением Златана Ибрагимовича не устоял — шведский ветеран своими тремя голами помог "красным дьяволам" одержать победу 3:0 и практически гарантировать себе выход в следующий раунд.

Осложняющим фактором для "Юнайтед" выступает тот факт, что уже в воскресенье подопечным Жозе Моуриньо играть в финале Кубка Лиги против "Саутгемптона". Мысль о предстоящем матче на "Уэмбли" может сказаться на настрое игроков.

В минувшее воскресенье, проиграв "Монпелье" со счетом 2:1, "Сент-Этьен потерпел свое третье поражение в четырех последних матчах.

Кроме того, "Сент-Этьен" проиграл пять из шести последних матчей против английских команд, в половине из них пропуская три или более голов.

За свою карьеру Златан Ибрагимович забил 17 голов "Сент-Этьену" — больше, чем в ворота какой-либо другой команды.

Три гола — это наибольший перевес "Юнайтед" после первого матча на стадии плей-офф еврокубков с сезона 1996/97, когда со счетом 4:0 был обыгран "Порту" (ответный матч закончился 0:0).

"Юнайтед" выиграл только один из семи последних выездов во Францию, пять раз сыграв вничью.

"Юнайтед" надеется в третьем еврокубковом матче кряду не пропустить, чего с ними не случалось с декабря 2013.

Только один из 10 своих последних голов в рамках Лиги Европы "Сент-Этьен" забил в первом тайме, и тот случился лишь на 45-й минуте.

"Юнайтед" оставил дома травмированных Фила Джонса, Люка Шоу, Уэйна Руни, а также дисквалифицированного Андера Эрреру.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч
"Сент-Этьен" (Франция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия). Первый матч — 0:3
Сент-Этьен. Стадион "Жоффруа Гишар". 20:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Сент-Этьен

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2017 15:00

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  1. udaff 22.02.2017 15:38 # udaff
    Можем надеяться на появление Швайни на поле, но это не точно.

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  2. cold-siemens 22.02.2017 15:19 # cold-siemens
    мудачи

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  3. hazarchik 22.02.2017 15:02 # hazarchik
    сегодня вроде среда же а не четверг

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  4. mancunia-planet 22.02.2017 15:01 # mancunia-planet
    удачи

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  5. imfake 22.02.2017 15:01 # imfake
    удачи

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