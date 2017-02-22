"Ливерпуль" покинет Мелвуд

Тренировка Ливерпуля "Ливерпуль" официально объявил о своих планах переместить свою тренировочную базу из Мелвуда в Киркби. Этот проект оценивается в 50 миллионов фунтов.

В данный момент в Киркби занимается академия "красных", однако главный тренер Юрген Клопп выразил желание, чтобы подрастающая молодежь и первая команда тренировались бы бок о бок.

Что касается базы в Мелвуде, где "Ливерпуль" тренируется с 50-х годов прошлого века, то клуб планирует продать этот участок земли для последующего строительства 160 жилых домов.

Для реконструкции в Киркби "красным" потребуется приобрести прилегающие участки земли. Это позволит мерсисайдцам получить новые тренировочные поля и построить новый тренировочный комплекс для всех возрастных групп, включая первую команду.

Как сообщает Daily Mail, в клубе надеются, что все работы будут завершены к 2019 году.


Метки Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2017 14:00

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  1. mancunia-planet 22.02.2017 14:17 # mancunia-planet
    теперь руководство не даст Хлопцу денег на марковку

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  2. shera27 22.02.2017 14:14 # shera27
    где то плачет один спермуд

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  3. knvlay 22.02.2017 14:09 # knvlay
    должен появиться фейк мелва kirkby-lfc

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  4. dragonishka 22.02.2017 14:03 # dragonishka
    Пока, носатый

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  5. nightwishuk 22.02.2017 14:02 # nightwishuk
    Где полудурок с удачей?

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  6. chelsealondon 22.02.2017 14:01 # chelsealondon
    Мелвуд ведь повесится...

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