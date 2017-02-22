"Ливерпуль" покинет Мелвуд

"Ливерпуль" официально объявил о своих планах переместить свою тренировочную базу из Мелвуда в Киркби. Этот проект оценивается в 50 миллионов фунтов.

В данный момент в Киркби занимается академия "красных", однако главный тренер Юрген Клопп выразил желание, чтобы подрастающая молодежь и первая команда тренировались бы бок о бок.



Что касается базы в Мелвуде, где "Ливерпуль" тренируется с 50-х годов прошлого века, то клуб планирует продать этот участок земли для последующего строительства 160 жилых домов.



Для реконструкции в Киркби "красным" потребуется приобрести прилегающие участки земли. Это позволит мерсисайдцам получить новые тренировочные поля и построить новый тренировочный комплекс для всех возрастных групп, включая первую команду.



Как сообщает Daily Mail, в клубе надеются, что все работы будут завершены к 2019 году.