"Ливерпуль" покинет Мелвуд
"Ливерпуль" официально объявил о своих планах переместить свою тренировочную базу из Мелвуда в Киркби. Этот проект оценивается в 50 миллионов фунтов.
В данный момент в Киркби занимается академия "красных", однако главный тренер Юрген Клопп выразил желание, чтобы подрастающая молодежь и первая команда тренировались бы бок о бок.
Что касается базы в Мелвуде, где "Ливерпуль" тренируется с 50-х годов прошлого века, то клуб планирует продать этот участок земли для последующего строительства 160 жилых домов.
Для реконструкции в Киркби "красным" потребуется приобрести прилегающие участки земли. Это позволит мерсисайдцам получить новые тренировочные поля и построить новый тренировочный комплекс для всех возрастных групп, включая первую команду.
Как сообщает Daily Mail, в клубе надеются, что все работы будут завершены к 2019 году.
22.02.2017 14:00
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Последние комментарии:
теперь руководство не даст Хлопцу денег на марковку
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где то плачет один спермуд
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должен появиться фейк мелва kirkby-lfc
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Пока, носатый
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Где полудурок с удачей?
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Мелвуд ведь повесится...
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