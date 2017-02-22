Моуриньо объяснил, почему Шоу не играет

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объяснил, почему Люк Шоу не получает игровой практики, призвав молодого защитника сражаться за свое будущее в клубе.

Напомним, Шоу вернулся в строй после травмы еще в конце января, но с тех пор не провел ни матча. Люк был в числе запасных на поединок минувшего уикенда против "Блэкберна" в рамках Кубка Англии, но так и не вышел на поле.



А на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Сент-Этьена" Моуриньо и вовсе не стал брать Шоу с собой. Свое решение Жозе объясняет высокой конкуренцией на флангах обороны.



"Почему я его не взял? Потому что я предпочитаю играть с Дейли Блиндом, Маркосом Рохо и Маттео Дармианом, и все они играют так, как я хочу видеть в исполнении крайнего защитника".



"Люк должен ждать своего шанса и лучше работать, зная, что я ничего не даю просто так. Когда я даю игрокам шанс, они должны это ценить, они должны по-настоящему упорно трудиться ради этого каждый день. И они должны играть хорошо, поэтому он должен подождать".



"В данный момент он проигрывает конкуренцию другим. По своему потенциалу он обладает многими вещами, которые мне нравятся, но потенциал — это одно, а проявлять все качества, что мне нравятся, на поле — это другое".



"Он должен продолжать работать, как это долгое время делал Мхитарян", — цитирует Моуриньо Daily Mail.