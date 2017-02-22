Моуриньо объяснил, почему Шоу не играет

Люк Шоу Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объяснил, почему Люк Шоу не получает игровой практики, призвав молодого защитника сражаться за свое будущее в клубе.

Напомним, Шоу вернулся в строй после травмы еще в конце января, но с тех пор не провел ни матча. Люк был в числе запасных на поединок минувшего уикенда против "Блэкберна" в рамках Кубка Англии, но так и не вышел на поле.

А на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Сент-Этьена" Моуриньо и вовсе не стал брать Шоу с собой. Свое решение Жозе объясняет высокой конкуренцией на флангах обороны.

"Почему я его не взял? Потому что я предпочитаю играть с Дейли Блиндом, Маркосом Рохо и Маттео Дармианом, и все они играют так, как я хочу видеть в исполнении крайнего защитника".

"Люк должен ждать своего шанса и лучше работать, зная, что я ничего не даю просто так. Когда я даю игрокам шанс, они должны это ценить, они должны по-настоящему упорно трудиться ради этого каждый день. И они должны играть хорошо, поэтому он должен подождать".

"В данный момент он проигрывает конкуренцию другим. По своему потенциалу он обладает многими вещами, которые мне нравятся, но потенциал — это одно, а проявлять все качества, что мне нравятся, на поле — это другое".

"Он должен продолжать работать, как это долгое время делал Мхитарян", — цитирует Моуриньо Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2017 13:00

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  1. karnivool 22.02.2017 13:27 # karnivool
    будет теперь тыкать шашлычником каждому лавочнику! всех с наступающим!

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  2. osivori 22.02.2017 13:03 # osivori
    прав как всегда, за исключением моя десятка, моя десятка, а мату упустил

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  3. mancunia-planet 22.02.2017 13:00 # mancunia-planet
    удачи

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