Отъезд Руни в Китай "выглядит маловероятным"

У капитана "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни действительно есть предложения из Китая, однако его отъезд с "Олд Траффорд" до конца этого месяца выглядит маловероятным.

По информации Sky Sports, сразу несколько клубов китайской Суперлиги обратились к представителям капитана сборной Англии, выразив готовность сделать 31-летнего Руни самым высокооплачиваемым футболистом мира.



Среди обратившихся клубов присутствуют "Гуанчжоу Эвергранд Таобао" во главе с экс-тренером "Челси" Луисом Фелипе Сколари и "Бэйцзин Гоань", завершивший прошлый сезон на пятой позиции в своем чемпионате.



Во вторник на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы против "Сент-Этьена" наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо отказался предоставить какие-либо гарантии относительного будущего Уэйна, после чего слухи о немедленном отъезде Руни вспыхнули с небывалой силой.



Однако Sky Sports, ссылаясь на собственные источники, ожидает, что Руни останется в "Юнайтед" минимум до конца сезона. Возможный переезд в Китай осложняет тот факт, что местным клубам с недавних пор разрешено иметь только по три иностранных игрока.



Тем временем, тренер "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Фабио Каннаваро подтвердил, что его клуб действительно интересовался Руни, но затем решил не продолжать переговоры.



"Мы сделали запрос насчет Руни, но это был лишь разговор, потому что он просто не подходит нашему стилю игру. В дальнейших переговорах не было необходимости", — сообщил Каннаваро Tianjin TV.