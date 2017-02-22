Отъезд Руни в Китай "выглядит маловероятным"
У капитана "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни действительно есть предложения из Китая, однако его отъезд с "Олд Траффорд" до конца этого месяца выглядит маловероятным.
По информации Sky Sports, сразу несколько клубов китайской Суперлиги обратились к представителям капитана сборной Англии, выразив готовность сделать 31-летнего Руни самым высокооплачиваемым футболистом мира.
Среди обратившихся клубов присутствуют "Гуанчжоу Эвергранд Таобао" во главе с экс-тренером "Челси" Луисом Фелипе Сколари и "Бэйцзин Гоань", завершивший прошлый сезон на пятой позиции в своем чемпионате.
Во вторник на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы против "Сент-Этьена" наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо отказался предоставить какие-либо гарантии относительного будущего Уэйна, после чего слухи о немедленном отъезде Руни вспыхнули с небывалой силой.
Однако Sky Sports, ссылаясь на собственные источники, ожидает, что Руни останется в "Юнайтед" минимум до конца сезона. Возможный переезд в Китай осложняет тот факт, что местным клубам с недавних пор разрешено иметь только по три иностранных игрока.
Тем временем, тренер "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Фабио Каннаваро подтвердил, что его клуб действительно интересовался Руни, но затем решил не продолжать переговоры.
"Мы сделали запрос насчет Руни, но это был лишь разговор, потому что он просто не подходит нашему стилю игру. В дальнейших переговорах не было необходимости", — сообщил Каннаваро Tianjin TV.
22.02.2017 12:00
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какого цисла бой Ферги с Габибом? заебал уже ждать
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В конце сезона вместе с кериском попращаться.
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Парни кто играл в For Honor? Что то посмотрел трейлер и зацепило. Чекнул в стиме всего 37 доларов стоит. Есть смысл брать игрульку.
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Фирмино говно чуть лучше чем Депай.
Я все сказал
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Испанию его !! Севилья бистро научит заново играть в футбол хай класса
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монака монака монака, дали жару. лучший матч ЛЧ за последние 5 лет
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норм вчера гвардиола заткнул своих хейтерков. радует, что есть команды с богачами-владельцами требующими от своих подопечных красивой и зрелищной игры с высокими результатами. такие люди вкладывают в клуб в надежде, что их подопечные всегда будут играть с позиции силы. эти команды вызывают больше уважения, чем те, которые действуют от защиты, создавая 2-3 момента за 90 минут, имея при этом такие же по стоимости составы.
тот момент, когда ты вложился и получил желаемое. сити хорош, монако тоже
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китаецы не тупые платить этому шлаку дофига зарплаты как это делают мусоровознике
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доить мешок не бросим
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Китай понял что рак
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