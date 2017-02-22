"Сити" задумался о новом контракте с Кабальеро

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола всерьез задумался о том, чтобы сохранить голкипера Вилли Кабальеро на следующий сезон.

В последние недели Кабальеро удалось потеснить Клаудио Браво с позиции первого номера "горожан". Теперь именно 35-летний аргентинец защищает ворота "Сити" в Премьер-Лиге, а также он сыграл во вчерашнем матче Лиги Чемпионов против "Монако", отразив пенальти в исполнении Радамеля Фалькао.



Как сообщает Daily Mail, еще недавно у Гвардиолы не было и мысли продлевать истекающий в конце сезона контракт Кабальеро. Однако проблемы Браво и уверенные действия Вилли заставили тренера изменить свое мнение.



Гвардиола пока не дал отмашки руководству своего клуба, чтобы вступить в переговоры с представителями Кабальеро о продлении сотрудничества, однако если Вилли сохранит свою игру на высоком уровне, новая сделка на 12 месяцев не заставит себя ждать.



Также сообщается, что возможное продление контракта с Кабальеро никак не повлияет на планы "Сити" приобрести еще одного голкипера грядущим летом. На радаре у Гвардиолы находятся Джордан Пикфорд из "Сандерленда" и Эдерсон из "Бенфики".