"Челси" положил глаз на трех звезд "Монако"
Сразу трое игроков "Монако" — защитник Джибриль Сидибе, опорник Тьемуэ Бакайоко и атакующий полузащитник Бернарду Силва — входят в число трансферных целей "Челси" на грядущее лето.
В этом сезоне команда Леонардо Жардима демонстрирует яркий атакующий футбол, а отдельные игроки "Монако" вызывают самый серьезный интерес со стороны богатейших клубов Европы.
Как стало известно Evening Standard, главный тренер "синих" Антонио Конте положил глаз сразу трех звезд монегасков и еще в ноябре вместе со своим техническим директором Майклом Эменало побывал на матче "Монако" против "Тоттенхэма" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Тогда подопечные Жардима победили 2:1, а счет как раз открыл Сидибе.
В Сидибе "синих" привлекает его универсальность, ведь Джибриль способен сыграть как крайнего защитника, так и полузащитника. Что касается Бакайоко, то "Челси" не оставили без внимания отказ Тьемуэ от нового контракта с "Монако".
Трио из "Монако" стало бы хорошим усилением для "Челси" в преддверии возвращения в Лигу Чемпионов в следующем сезоне, а заодно помогло бы восполнить январскую потерю Джона Оби Микела и Оскара.
Наиболее дорогостоящим из этого трио обещает стать трансфер Силвы, который забил шесть голов и отдал пять результативных передач в этом сезоне французской Лиги 1. В данный момент 22-летний португалец оценивается в 70 миллионов фунтов.
"Я правда не хочу углубляться в детали, но ко всем нашим ведущим игрокам существует интерес со стороны больших европейских клубов. Сейчас неподходящее время говорить об этом. Давайте закончим сезон, а затем мы сможем взглянуть на наш проект на следующий сезон. Я, тренер и игроки сосредоточены на этом сезоне", — сообщил вице-президент "Монако" Вадим Васильев на днях.
22.02.2017 10:00
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Последние комментарии:
Сомнительное вложение 70 млн. фунтов. Когда можно того же Гризмана за 80 взять и знать на что идёшь. + Сидибе и Бабайоко не настолько еще доросли, один сядит за спиной Мозеса второй за Канте и всё. Усиление лавки и не более того. Можно и более разумнее потратить средства. Тем более, судя по всему еще придётся и нападающего подписывать.
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