"Челси" положил глаз на трех звезд "Монако"

Сразу трое игроков "Монако" — защитник Джибриль Сидибе, опорник Тьемуэ Бакайоко и атакующий полузащитник Бернарду Силва — входят в число трансферных целей "Челси" на грядущее лето.

В этом сезоне команда Леонардо Жардима демонстрирует яркий атакующий футбол, а отдельные игроки "Монако" вызывают самый серьезный интерес со стороны богатейших клубов Европы.



Как стало известно Evening Standard, главный тренер "синих" Антонио Конте положил глаз сразу трех звезд монегасков и еще в ноябре вместе со своим техническим директором Майклом Эменало побывал на матче "Монако" против "Тоттенхэма" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Тогда подопечные Жардима победили 2:1, а счет как раз открыл Сидибе.



В Сидибе "синих" привлекает его универсальность, ведь Джибриль способен сыграть как крайнего защитника, так и полузащитника. Что касается Бакайоко, то "Челси" не оставили без внимания отказ Тьемуэ от нового контракта с "Монако".



Трио из "Монако" стало бы хорошим усилением для "Челси" в преддверии возвращения в Лигу Чемпионов в следующем сезоне, а заодно помогло бы восполнить январскую потерю Джона Оби Микела и Оскара.



Наиболее дорогостоящим из этого трио обещает стать трансфер Силвы, который забил шесть голов и отдал пять результативных передач в этом сезоне французской Лиги 1. В данный момент 22-летний португалец оценивается в 70 миллионов фунтов.



"Я правда не хочу углубляться в детали, но ко всем нашим ведущим игрокам существует интерес со стороны больших европейских клубов. Сейчас неподходящее время говорить об этом. Давайте закончим сезон, а затем мы сможем взглянуть на наш проект на следующий сезон. Я, тренер и игроки сосредоточены на этом сезоне", — сообщил вице-президент "Монако" Вадим Васильев на днях.