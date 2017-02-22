Раньери мог покинуть "Лестер" прошлым летом
Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери рассказал, что у него были варианты покинуть клуб прошлым летом, но он остался с чемпионами Премьер-Лиги.
65-летний итальянец провалил со своей командой задачу по защите чемпионского титула и прямо сейчас вынужден бороться за выживание в Премьер-Лиге. На волне успехов "Лестера" Клаудио, наоборот, купался в лучах славы и получал многочисленные предложения о работе.
По словам Раньери, прошлым летом на него выходили сразу несколько известных клубов, но он отказался от заманчивого контракта ради того, чтобы продолжить свою миссию в "Лестере".
"Я мог уйти после того, как мы выиграли титул, но хотел продлить свое пребывание здесь. Я знал, что после такого успеха нас ждет очень непростой сезон, поэтому я должен был остаться".
"Я приехал в "Лестер", чтобы построить хороший проект для клуба, города и фанатов. Я продолжаю стараться и пытаюсь мыслить только такими категориями. Я уже забыл о титуле и хочу добиться чего-то хорошего для всех, кто так или иначе причастен к "Лестеру", - цитирует Раньери ESPN.
22.02.2017 09:00
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Деда мы знаем что ты красавела. Неудачи и расслабон бывает у всех, но только последствия этого релакса обычно одни и те же - падение! Надо собраться и выиграть 5-7 матчей из оставшихся. Больше вариантов нет. Решай дедуля
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надо было уходить.
любой бизнес или бренд надо продавать, когда он на пике и приносит максимальную выгоду, тогда он стоит максимально дорого. а на спаде уже ни кто и не купит или купят дешево
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кому какое дело до однодневок
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