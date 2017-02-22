Гиггз: "В Премьер-Лиге слишком много иностранных тренеров"

Райан Гиггз Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз считает, что сейчас в Премьер-Лиге слишком много иностранных тренеров, а доморощенные специалисты зачастую даже не получают шанса проявить себя.

Ранее в этом сезоне у 43-летнего валлийца была возможность начать самостоятельную тренерскую карьеру в "Суонси", однако Гиггз сам отказался, сочтя клуб с "Либерти" недостаточно амбициозным.

Тем не менее Райан, отработавший четыре матча временно исполняющим обязанности главного тренера "Юнайтед" после увольнения Дэвида Мойеса и два года ассистентом Луи Ван Галя, переживает, что его коллеги-британцы не имеют должных шансов на высшем уровне.

"Не думаю, что в данный момент в Премьер-Лиге достаточно британских тренеров. Было приятно увидеть назначение Пола Клемента в "Суонси". Думаю, это важно, чтобы британские тренеры получали шансы. Среди иностранных тренеров в Премьер-Лиге много больших мастеров, но среди британских тренеров тоже есть большие мастера".

"Если ты не получаешь шанса, то не имеешь возможности показать, на что способен, и посмотреть, что бы ты мог сделать с талантливой командой. Как я уже сказал, среди иностранных тренеров тоже есть мастера. Я просто думаю, что должен быть баланс — в данный момент иностранных тренеров слишком много, а британские тренеры просто не получают шансов", — сообщил Гиггз BBC.


Метки Гиггз, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2017 08:00

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  1. budun 22.02.2017 09:03 # budun
    Ну что поделать, если Англия в футбольном плане отстала от континентальной Европы.

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  2. knvlay 22.02.2017 08:58 # knvlay
    Гений

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  3. theo-zm 22.02.2017 08:56 # theo-zm
    Тк тренерский талант должен быть в первую очередь
    Че ныть про это

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  4. leis 22.02.2017 08:20 # leis
    среди британских тренеров тоже есть большие мастера

    Алан Пардью? Эллардайс?

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  5. gio 22.02.2017 08:04 # gio
    доморощенный талант

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