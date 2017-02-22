Гиггз: "В Премьер-Лиге слишком много иностранных тренеров"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз считает, что сейчас в Премьер-Лиге слишком много иностранных тренеров, а доморощенные специалисты зачастую даже не получают шанса проявить себя.

Ранее в этом сезоне у 43-летнего валлийца была возможность начать самостоятельную тренерскую карьеру в "Суонси", однако Гиггз сам отказался, сочтя клуб с "Либерти" недостаточно амбициозным.



Тем не менее Райан, отработавший четыре матча временно исполняющим обязанности главного тренера "Юнайтед" после увольнения Дэвида Мойеса и два года ассистентом Луи Ван Галя, переживает, что его коллеги-британцы не имеют должных шансов на высшем уровне.



"Не думаю, что в данный момент в Премьер-Лиге достаточно британских тренеров. Было приятно увидеть назначение Пола Клемента в "Суонси". Думаю, это важно, чтобы британские тренеры получали шансы. Среди иностранных тренеров в Премьер-Лиге много больших мастеров, но среди британских тренеров тоже есть большие мастера".



"Если ты не получаешь шанса, то не имеешь возможности показать, на что способен, и посмотреть, что бы ты мог сделать с талантливой командой. Как я уже сказал, среди иностранных тренеров тоже есть мастера. Я просто думаю, что должен быть баланс — в данный момент иностранных тренеров слишком много, а британские тренеры просто не получают шансов", — сообщил Гиггз BBC.