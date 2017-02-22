Мартиаль хочет остаться в МЮ "надолго"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль заявил, что хочет выступать на "Олд Траффорд" как можно дольше.

21-летний француз до сих пор не подобрался к форме прошлого сезона, но стремительно набирает обороты, попутно возвращая доверие Жозе Моуриньо. Между тем, еще в январе слухи связывали Мартиалю с переходом в "Севилью".



По словам Антони, он сосредоточен только на выступлениях за МЮ, не помышляет об уходе из клуба, а на "Олд Траффорд" рассчитывает задержаться на долгий срок.



"Мне нравится Манчестер, я люблю этот клуб и обожаю наших болельщиков. Они придают мне много сил, и я рад тому, как они меня поддерживают, несмотря ни на что".



"Я стараюсь сделать все, чтобы осчастливить их и порадовать. Мне хотелось бы как можно дольше выступать за этот клуб", - приводит слова француза Sky Sports.