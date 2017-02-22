Финал Кубка Лиги может предрешить судьбу Руни в "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отказался предоставить какие-либо гарантии относительно будущего своего капитана Уэйна Руни.

В прошлом месяце 31-летний Руни забил свой 250-й гол за "красных дьяволов", став лучшим бомбардиром клуба всех времен, однако это едва ли меняет впечатление от того, насколько неудачно складывается этот сезон для Уэйна.



В этом сезоне Руни потерял место в стартовом составе "Юнайтед", а в последние дни ходят упорные слухи о возможном отъезде Уэйна в Китай, где трансферное окно закрывается только на следующей неделе.



На пресс-конференции перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Сент-Этьена", в котором Руни не примет участия из-за недавней мышечной травмы, Моуриньо признал, что Уэйн должен сам решить, хочет ли он уйти с "Олд Траффорд".



"Вы должны спросить его самого. Я не могу гарантировать, что буду здесь на следующей неделе, так как я могу гарантировать, что игрок будет здесь в следующем сезоне?"



"Я лишь могу гарантировать, что, если однажды Уэйн покинет клуб, то не потому, что я хотел его ухода. Я гарантирую лишь то, что никогда не буду подталкивать или пытаться подталкивать легенду этого клуба к иному направлению".



"Поэтому вы должны спросить его самого, хочет ли он остаться в этом клубе до конца своей карьеры или предпочитает уйти. Я рад обладать им. Я совершенно честен с вами. Я не хочу, чтобы он уходил", — сообщил Моуриньо.



Меж тем, издание The Telegraph добавляет, что свое решение Руни может принять, исходя из того, включит ли Моуриньо его в заявку на воскресный финал Кубка Лиги против "Саутгемптона". Прежде Жозе говорил, что "не знает", успеет ли его капитан восстановить форму к уикенду.



Если в матче на "Уэмбли" Моуриньо в очередной раз проигнорирует капитана сборной Англии, это может предрешить судьбу Уэйна. В Китае Руни готовы платить более 600 тысяч фунтов в неделю, и этот вариант может показаться более привлекательным, нежели перспектива провести остаток сезона в глубоком запасе.