Финал Кубка Лиги может предрешить судьбу Руни в "Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отказался предоставить какие-либо гарантии относительно будущего своего капитана Уэйна Руни.
В прошлом месяце 31-летний Руни забил свой 250-й гол за "красных дьяволов", став лучшим бомбардиром клуба всех времен, однако это едва ли меняет впечатление от того, насколько неудачно складывается этот сезон для Уэйна.
В этом сезоне Руни потерял место в стартовом составе "Юнайтед", а в последние дни ходят упорные слухи о возможном отъезде Уэйна в Китай, где трансферное окно закрывается только на следующей неделе.
На пресс-конференции перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Сент-Этьена", в котором Руни не примет участия из-за недавней мышечной травмы, Моуриньо признал, что Уэйн должен сам решить, хочет ли он уйти с "Олд Траффорд".
"Вы должны спросить его самого. Я не могу гарантировать, что буду здесь на следующей неделе, так как я могу гарантировать, что игрок будет здесь в следующем сезоне?"
"Я лишь могу гарантировать, что, если однажды Уэйн покинет клуб, то не потому, что я хотел его ухода. Я гарантирую лишь то, что никогда не буду подталкивать или пытаться подталкивать легенду этого клуба к иному направлению".
"Поэтому вы должны спросить его самого, хочет ли он остаться в этом клубе до конца своей карьеры или предпочитает уйти. Я рад обладать им. Я совершенно честен с вами. Я не хочу, чтобы он уходил", — сообщил Моуриньо.
Меж тем, издание The Telegraph добавляет, что свое решение Руни может принять, исходя из того, включит ли Моуриньо его в заявку на воскресный финал Кубка Лиги против "Саутгемптона". Прежде Жозе говорил, что "не знает", успеет ли его капитан восстановить форму к уикенду.
Если в матче на "Уэмбли" Моуриньо в очередной раз проигнорирует капитана сборной Англии, это может предрешить судьбу Уэйна. В Китае Руни готовы платить более 600 тысяч фунтов в неделю, и этот вариант может показаться более привлекательным, нежели перспектива провести остаток сезона в глубоком запасе.
22.02.2017 06:00
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Последние комментарии:
А с кем щульси катает в еврокубках?
P.s. топово пенсов подрываю
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Помнится вчера кто-то кому-то утверждал что мол две самые забивные команды много друг другу не забьют. А тут опана, МШ - Монако 5-3.
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"Я не могу гарантировать, что буду здесь на следующей неделе"
все скамеры, докукарекались, завтра маура выпнут
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а самое интересное что он вполне в нормальной форме (судя по последнему его матчу) получи он столько же время сколько и Златан, забил бы не меньше.
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это все оффтоп.
давненько я так не лолировал как с дианы шкурыгиной, 3ья часть просто збс, всем советую минисериал
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лучше уйти в Китай
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31 год всего, в принципе, может как условный Дефо скататься подзаработать и вернуться в АПЛ.
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