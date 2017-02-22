Гвардиола: "Отправимся к "Монако", чтобы забить как можно больше"

Главный тренер "Манчестер Сити" поделился своими ощущениями после победы 5:3 над "Монако", назвав первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "особенным" и выразив надежду на голевую феерию и в ответной встрече.

Во вторник вечером "горожане" на пару со своим соперником устроили настоящее футбольное представление — игра была как на качелях, хозяева "Этихад" не раз оказывались в затруднительном положении, но с честью из оных выходили и в итоге одержали победу, которая очень порадовала Гвардиолу.



"Это был особенный матч. Я не могу этого отрицать. По ходу него у нас были взлеты и падения. Мы довольно хорошо атаковали, хотя мяч разыгрывали весьма медленно — нам было непросто, ведь "Монако" обладает хорошей организацией. Конечно, мы должны прибавить".



"Много всего произошло, и в ответном матче возможно всякое. Мы играли против невероятных игроков, которые быстры в контратаках, а в полузащите у них физически сильные игроки".



"Мы атаковали на маленьком пространстве, но в обороне оставляли большое пространство. Именно поэтому им хотелось идти в атаку. Нужно поздравить каждого, потому что, если и существует команда, способная забить миллион голов, то это "Монако"!"



"Если тебе не удается контролировать игру, особенно контратаки, это может закончиться для тебя плохо. Мы должны прибавить — первый и второй гол мы пропустили после ошибок".



"Сегодня мы извлекли урок: никогда не сдавайся. В некоторых моментах нам сопутствовала удача, но нам не повезло в первом тайме".



"Я рад результатом и игрой. Мы все еще живы. Такого рода вещи помогут этому клубу сделать следующий шаг вперед. "Монако" более опытен в этом соревновании. Такого рода ситуации помогают тебе становиться лучше, делают твою команду лучше".



"То, что мы выиграли с перевесом в два гола — это большой комплимент игрокам. Мы никогда не сдаемся, именно поэтому мы все еще живы".



"Мы отправимся к "Монако", чтобы постараться забить как можно больше голов. Я бы хотел посмотреть, как много команд смогли не пропустить от "Монако" в этом сезоне. У них великолепные игроки".



"Теперь мы лучше знаем друг друга, мы приспособимся к сопернику, соперник — к нам. Если мы не забьем в Монако, то вылетим", — цитирует Гваридолу официальный веб-сайт "Сити".