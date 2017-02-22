"Сити" обыграл "Монако" в матче с восемью голами
"Манчестер Сити" и "Монако" устроили настоящий футбольный спектакль в восемью голами в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, но победителем вышла команда Хосепа Гвардиолы — 5:3.
Относительно безголевого матча Кубка Англии против "Хаддерсфилда" в старте у "горожан" произошло семь изменений. В команду вернулись Вилли Кабальеро, Бакари Санья, Яя Туре, Давид Сильва, Кевин Де Брюйне, Лерой Сане и Рахим Стерлинг.
В начальной стадии матча хозяева больше владели мячом, однако "Монако" смотрелся опаснее. Стремительная контратакующая игра гостей напоминала пружину, которая была готова в любой момент разжаться.
Первый реальный момент открыть счет "Сити" имел на 23-й минуте, когда Серхио Агуэро на линии вратарской не смог замкнуть прострел Де Брюйне.
Прошло еще три минуты, и "горожане" открыли счет. Лерой Сане проявил инициативу на левом фланге, сыграл в стенку с Сильвой и оказался на краю штрафной, откуда прострелил в центр на свободного Стерлинга — 1:0.
Гол придал хозяевам уверенности, они заметно прижали "Монако" — а затем внезапно пропустили. На 32-й минуте экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Радамель Фалькао в прыжке замкнул головой навесную передачу Фабиньо с правого фланга — 1:1.
Тут же Агуэро ответил попыткой заработать пенальти, но вместо 11-метрового получил желтую карточку за симуляцию. "Сити" приуныл после этого эпизода, а на 40-й минуте вновь пропустил. Юный Килиан Мбаппе открылся за спиной у Джона Стоунса с Николасом Отаменди, подобрал ногу и расстрелял Кабальеро — 1:2.
Исправить ситуацию в остатке тайма "горожане" уже не успели, хотя игра была задорной, без центра поля. А вот второй тайм начался с того, что рефери после консультации с лайнсменом зафиксировал фол Отаменди на Фалькао в штрафной. Исполнять 11-метровый отправился сам Радамель, но Кабальеро отразил его удар.
Отделавшись испугом, хозяева принялись атаковать и на 58-й минуте восстановили равновесие в счете. Стерлинг промчался через половину поля, сделал передачу вперед на Агуэро, а тот пробил в касание. Голкипер гостей Даниел Субашич руками попытался остановить удар аргентинца, но ошибся и пропустил мяч в ближний угол — 2:2.
Однако радовался "Сити" недолго, потому что на 61-й минуте Фалькао сделал посмешище из Стоунса в штрафной, а затем перебросил мяч через Кабальеро — 2:3.
Впрочем, это был еще не конец представления. На 71-й минуте оставленный без опеки в штрафной Агуэро пробил в касание ногой после подачи Сильвы с углового — 3:3.
А на 77-й минуте "горожане" во второй раз за матч вышли вперед. На сей раз после подачи углового Туре сделал скидку головой на дальнюю штангу, где Стоунс отправил мяч в ворота — 4:3.
Спустя еще пять минут хозяева развили свое преимущество. Лерой Сане воспользовался короткой передачей Агуэро внутри штрафной и без помех поразил ворота — 5:3.
Концовку матча "Сити" уже провел сдержанно. "Монако" имел отличный момент, чтобы сделать разницу в счете минимальной, однако Кабальеро ногой остановил удар Фалькао с близкого расстояния.
"Сити" и "Монако" устроили настоящий футбольный спектакль, который не оставил равнодушным даже нейтрального зрителя. Несмотря на все свои проблемы в обороне, "горожане" смогли обеспечить себе приличный задел в преддверии ответного матча.
"Манчестер Сити" (Англия) — "Монако" (Франция) — 5:3 (1:2)
Голы: Стерлинг 26, Агуэро 58, 71, Стоунс 77, Сане 82 — Фалькао 32, 61, Мбаппе 40.
"Манчестер Сити": Кабальеро, Санья, Стоунс, Отаменди, Фернандиньо (Сабалета 62), Туре, Сане, Сильва, Де Брюйне, Стерлинг (Навас 89), Агуэро (Фернандо 87).
"Монако": Субашич, Сидибе, Глик, Раджи, Менди, Силва (Моутинью 85), Фабиньо, Бакайоко (Дирар 88), Лемар, Фалькао, Мбаппе (Жермен 79).
Предупреждения: Агуэро, Фернандиньо, Отаменди, Сабалета — Сидибе, Глик, Бакайоко, Фалькао, Силва, Фабиньо.
22.02.2017 00:40
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Последние комментарии:
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е6ать, что за шумиха в инете и по ящику, малолетке вдули по пьяни по обоюдному согласию двух сторон, а та решила бабос срубить с кента или что?
(ответить)
в ответке пизда
фалькаое ебал их
пенка не зашла жаль
в щелсей кстати не заиграл почему !? потому что клуб ебаных пидарасов которые портят игроков = гавноедов одно слово
матч знатный
(ответить)
Сомневаюсь что с Жезусом Сити показал бы характер.
(ответить)
Мда... Три гола на своем поле пустить и весь фапл залимонил Ситям. Так чего же Родгерзу не лимонили до мозолей?
(ответить)
Какой же лошара этот Стоунс, Отаменди тоже олень, но первый это ваще аут.
(ответить)
Скрывать не буду, фапнул на этот матч.
(ответить)
Писталеро бомбит. А кто это? Помню тут подымали тему, что он один из самых тупых колбасников...но знаете, мне как-то покс, для меня он как был нонэймом, так им и остался.
(ответить)
Всех болел Сити,а так же суперглора с победой.супер триллер а не матч).Кабалеро молодчина,Кун царь,отаменди и стоунс лошары.
(ответить)
Сити красавцы, но слишком много пропустили. В гостях тяжко будет
(ответить)
победили те кто победили.
(ответить)
Я верил! Полагаю, все хуесасы всех мастей предрекавшие победу Макакам уже пошли по своим местам.
(ответить)
поздравляю горожан, болел за них сегодня)
Матч, конечно, выдался превосходным.
(ответить)
Мю и Челси в позе 69.(-_*)
(ответить)
молодцы сити, ггшки бы уже раздвинули бы ноги
(ответить)
к слову о моментах
xG по матчу от кейли : 3.1 - 2.0.
Как раз на счёт 5-3.
+ не дали пенальти на Агуэро.
(ответить)
Пэсэжэ Лечтор
Отледико Манака
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ладно, крч.
МС : норм 1 гол, 2-ой гол шара, 2 гола после угловых, последний норм разыграли там все дела.
Монако : 3 норм гола, незабитая пенка, лютый сэйв при счете 5-3 от лысого после удара фалькао...
Вывод : лысый лютейше отскочил...а монако научится бы активно идти на мяч при угловых, а не пассивно наблюдать.
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ничего еще не решено,у сити слишком плохая оборона а у монако сильная атака + дома играть будут,штуки 2-3 отгрузят спокойно
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Думаю в ответке Монако будет овер быстр, так что разница пока нечего не гарантирует, и конечно пенальти нужно забивать)
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Все тоталы и исходы зашли в лч и чш больше и меньше, ебаааааааать 40к с лихой за 2 часа, но не сказать что изи,-хад-филдля валедол)) п.с этот групповой этап ли такой же договорняк как и чемпионстр Лестера, кто еще не понял суть, те дураки) я лайфить.
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