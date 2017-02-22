"Сити" обыграл "Монако" в матче с восемью голами

"Манчестер Сити" и "Монако" устроили настоящий футбольный спектакль в восемью голами в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, но победителем вышла команда Хосепа Гвардиолы — 5:3.

Относительно безголевого матча Кубка Англии против "Хаддерсфилда" в старте у "горожан" произошло семь изменений. В команду вернулись Вилли Кабальеро, Бакари Санья, Яя Туре, Давид Сильва, Кевин Де Брюйне, Лерой Сане и Рахим Стерлинг.



В начальной стадии матча хозяева больше владели мячом, однако "Монако" смотрелся опаснее. Стремительная контратакующая игра гостей напоминала пружину, которая была готова в любой момент разжаться.



Первый реальный момент открыть счет "Сити" имел на 23-й минуте, когда Серхио Агуэро на линии вратарской не смог замкнуть прострел Де Брюйне.



Прошло еще три минуты, и "горожане" открыли счет. Лерой Сане проявил инициативу на левом фланге, сыграл в стенку с Сильвой и оказался на краю штрафной, откуда прострелил в центр на свободного Стерлинга — 1:0.



Гол придал хозяевам уверенности, они заметно прижали "Монако" — а затем внезапно пропустили. На 32-й минуте экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Радамель Фалькао в прыжке замкнул головой навесную передачу Фабиньо с правого фланга — 1:1.



Тут же Агуэро ответил попыткой заработать пенальти, но вместо 11-метрового получил желтую карточку за симуляцию. "Сити" приуныл после этого эпизода, а на 40-й минуте вновь пропустил. Юный Килиан Мбаппе открылся за спиной у Джона Стоунса с Николасом Отаменди, подобрал ногу и расстрелял Кабальеро — 1:2.



Исправить ситуацию в остатке тайма "горожане" уже не успели, хотя игра была задорной, без центра поля. А вот второй тайм начался с того, что рефери после консультации с лайнсменом зафиксировал фол Отаменди на Фалькао в штрафной. Исполнять 11-метровый отправился сам Радамель, но Кабальеро отразил его удар.



Отделавшись испугом, хозяева принялись атаковать и на 58-й минуте восстановили равновесие в счете. Стерлинг промчался через половину поля, сделал передачу вперед на Агуэро, а тот пробил в касание. Голкипер гостей Даниел Субашич руками попытался остановить удар аргентинца, но ошибся и пропустил мяч в ближний угол — 2:2.



Однако радовался "Сити" недолго, потому что на 61-й минуте Фалькао сделал посмешище из Стоунса в штрафной, а затем перебросил мяч через Кабальеро — 2:3.



Впрочем, это был еще не конец представления. На 71-й минуте оставленный без опеки в штрафной Агуэро пробил в касание ногой после подачи Сильвы с углового — 3:3.



А на 77-й минуте "горожане" во второй раз за матч вышли вперед. На сей раз после подачи углового Туре сделал скидку головой на дальнюю штангу, где Стоунс отправил мяч в ворота — 4:3.



Спустя еще пять минут хозяева развили свое преимущество. Лерой Сане воспользовался короткой передачей Агуэро внутри штрафной и без помех поразил ворота — 5:3.



Концовку матча "Сити" уже провел сдержанно. "Монако" имел отличный момент, чтобы сделать разницу в счете минимальной, однако Кабальеро ногой остановил удар Фалькао с близкого расстояния.



"Сити" и "Монако" устроили настоящий футбольный спектакль, который не оставил равнодушным даже нейтрального зрителя. Несмотря на все свои проблемы в обороне, "горожане" смогли обеспечить себе приличный задел в преддверии ответного матча.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Монако" (Франция) — 5:3 (1:2)



Голы: Стерлинг 26, Агуэро 58, 71, Стоунс 77, Сане 82 — Фалькао 32, 61, Мбаппе 40.



"Манчестер Сити": Кабальеро, Санья, Стоунс, Отаменди, Фернандиньо (Сабалета 62), Туре, Сане, Сильва, Де Брюйне, Стерлинг (Навас 89), Агуэро (Фернандо 87).



"Монако": Субашич, Сидибе, Глик, Раджи, Менди, Силва (Моутинью 85), Фабиньо, Бакайоко (Дирар 88), Лемар, Фалькао, Мбаппе (Жермен 79).



Предупреждения: Агуэро, Фернандиньо, Отаменди, Сабалета — Сидибе, Глик, Бакайоко, Фалькао, Силва, Фабиньо.