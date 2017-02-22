"Сити" обыграл "Монако" в матче с восемью голами

Серхио Агуэро и Лерой Сане "Манчестер Сити" и "Монако" устроили настоящий футбольный спектакль в восемью голами в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, но победителем вышла команда Хосепа Гвардиолы — 5:3.

Относительно безголевого матча Кубка Англии против "Хаддерсфилда" в старте у "горожан" произошло семь изменений. В команду вернулись Вилли Кабальеро, Бакари Санья, Яя Туре, Давид Сильва, Кевин Де Брюйне, Лерой Сане и Рахим Стерлинг.

В начальной стадии матча хозяева больше владели мячом, однако "Монако" смотрелся опаснее. Стремительная контратакующая игра гостей напоминала пружину, которая была готова в любой момент разжаться.

Первый реальный момент открыть счет "Сити" имел на 23-й минуте, когда Серхио Агуэро на линии вратарской не смог замкнуть прострел Де Брюйне.

Прошло еще три минуты, и "горожане" открыли счет. Лерой Сане проявил инициативу на левом фланге, сыграл в стенку с Сильвой и оказался на краю штрафной, откуда прострелил в центр на свободного Стерлинга — 1:0.

Гол придал хозяевам уверенности, они заметно прижали "Монако" — а затем внезапно пропустили. На 32-й минуте экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Радамель Фалькао в прыжке замкнул головой навесную передачу Фабиньо с правого фланга — 1:1.

Тут же Агуэро ответил попыткой заработать пенальти, но вместо 11-метрового получил желтую карточку за симуляцию. "Сити" приуныл после этого эпизода, а на 40-й минуте вновь пропустил. Юный Килиан Мбаппе открылся за спиной у Джона Стоунса с Николасом Отаменди, подобрал ногу и расстрелял Кабальеро — 1:2.

Исправить ситуацию в остатке тайма "горожане" уже не успели, хотя игра была задорной, без центра поля. А вот второй тайм начался с того, что рефери после консультации с лайнсменом зафиксировал фол Отаменди на Фалькао в штрафной. Исполнять 11-метровый отправился сам Радамель, но Кабальеро отразил его удар.

Отделавшись испугом, хозяева принялись атаковать и на 58-й минуте восстановили равновесие в счете. Стерлинг промчался через половину поля, сделал передачу вперед на Агуэро, а тот пробил в касание. Голкипер гостей Даниел Субашич руками попытался остановить удар аргентинца, но ошибся и пропустил мяч в ближний угол — 2:2.

Однако радовался "Сити" недолго, потому что на 61-й минуте Фалькао сделал посмешище из Стоунса в штрафной, а затем перебросил мяч через Кабальеро — 2:3.

Впрочем, это был еще не конец представления. На 71-й минуте оставленный без опеки в штрафной Агуэро пробил в касание ногой после подачи Сильвы с углового — 3:3.

А на 77-й минуте "горожане" во второй раз за матч вышли вперед. На сей раз после подачи углового Туре сделал скидку головой на дальнюю штангу, где Стоунс отправил мяч в ворота — 4:3.

Спустя еще пять минут хозяева развили свое преимущество. Лерой Сане воспользовался короткой передачей Агуэро внутри штрафной и без помех поразил ворота — 5:3.

Концовку матча "Сити" уже провел сдержанно. "Монако" имел отличный момент, чтобы сделать разницу в счете минимальной, однако Кабальеро ногой остановил удар Фалькао с близкого расстояния.

"Сити" и "Монако" устроили настоящий футбольный спектакль, который не оставил равнодушным даже нейтрального зрителя. Несмотря на все свои проблемы в обороне, "горожане" смогли обеспечить себе приличный задел в преддверии ответного матча.

"Манчестер Сити" (Англия) — "Монако" (Франция) — 5:3 (1:2)

Голы: Стерлинг 26, Агуэро 58, 71, Стоунс 77, Сане 82 — Фалькао 32, 61, Мбаппе 40.

"Манчестер Сити": Кабальеро, Санья, Стоунс, Отаменди, Фернандиньо (Сабалета 62), Туре, Сане, Сильва, Де Брюйне, Стерлинг (Навас 89), Агуэро (Фернандо 87).

"Монако": Субашич, Сидибе, Глик, Раджи, Менди, Силва (Моутинью 85), Фабиньо, Бакайоко (Дирар 88), Лемар, Фалькао, Мбаппе (Жермен 79).

Предупреждения: Агуэро, Фернандиньо, Отаменди, Сабалета — Сидибе, Глик, Бакайоко, Фалькао, Силва, Фабиньо.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Монако, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2017 00:40

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Последние комментарии:




  1. ssa 22.02.2017 02:07 # ssa
    не будьте наивными, не доверяйте знакомы, не пейте © Шурыгина

    е6ать, что за шумиха в инете и по ящику, малолетке вдули по пьяни по обоюдному согласию двух сторон, а та решила бабос срубить с кента или что?

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  2. blackdreamer 22.02.2017 01:48 # blackdreamer
    в ответке пизда
    фалькаое ебал их
    пенка не зашла жаль
    в щелсей кстати не заиграл почему !? потому что клуб ебаных пидарасов которые портят игроков = гавноедов одно слово
    матч знатный

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  3. axilles-1992 22.02.2017 01:42 # axilles-1992
    Сомневаюсь что с Жезусом Сити показал бы характер.

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  4. parfirchik 22.02.2017 01:38 # parfirchik
    Мда... Три гола на своем поле пустить и весь фапл залимонил Ситям. Так чего же Родгерзу не лимонили до мозолей?

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  5. vyrentz 22.02.2017 01:34 # vyrentz
    Какой же лошара этот Стоунс, Отаменди тоже олень, но первый это ваще аут.

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  6. axilles-1992 22.02.2017 01:33 # axilles-1992
    Скрывать не буду, фапнул на этот матч.

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  7. gusto 22.02.2017 01:31 # gusto
    Писталеро бомбит. А кто это? Помню тут подымали тему, что он один из самых тупых колбасников...но знаете, мне как-то покс, для меня он как был нонэймом, так им и остался.

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  8. madchester 22.02.2017 01:30 # madchester
    Всех болел Сити,а так же суперглора с победой.супер триллер а не матч).Кабалеро молодчина,Кун царь,отаменди и стоунс лошары.

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  9. dc4life 22.02.2017 01:30 # dc4life
    Сити красавцы, но слишком много пропустили. В гостях тяжко будет

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  10. raka-eve 22.02.2017 01:24 # raka-eve
    победили те кто победили.

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  11. pistolero-lfc 22.02.2017 01:08 # pistolero-lfc
    Я верил! Полагаю, все хуесасы всех мастей предрекавшие победу Макакам уже пошли по своим местам.

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  12. chelsiec 22.02.2017 01:00 # chelsiec
    поздравляю горожан, болел за них сегодня)
    Матч, конечно, выдался превосходным.

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  13. mansour 22.02.2017 00:58 # mansour
    Мю и Челси в позе 69.(-_*)

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  14. gerrard08 22.02.2017 00:57 # gerrard08
    молодцы сити, ггшки бы уже раздвинули бы ноги

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  15. budun 22.02.2017 00:56 # budun
    к слову о моментах
    xG по матчу от кейли : 3.1 - 2.0.
    Как раз на счёт 5-3.
    + не дали пенальти на Агуэро.

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  16. moskofidi 22.02.2017 00:51 # moskofidi
    Пэсэжэ Лечтор
    Отледико Манака

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  17. gusto 22.02.2017 00:51 # gusto
    ладно, крч.
    МС : норм 1 гол, 2-ой гол шара, 2 гола после угловых, последний норм разыграли там все дела.
    Монако : 3 норм гола, незабитая пенка, лютый сэйв при счете 5-3 от лысого после удара фалькао...

    Вывод : лысый лютейше отскочил...а монако научится бы активно идти на мяч при угловых, а не пассивно наблюдать.

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  18. k424 22.02.2017 00:51 # k424
    ничего еще не решено,у сити слишком плохая оборона а у монако сильная атака + дома играть будут,штуки 2-3 отгрузят спокойно

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  19. nemovista 22.02.2017 00:50 # nemovista
    Думаю в ответке Монако будет овер быстр, так что разница пока нечего не гарантирует, и конечно пенальти нужно забивать)

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  20. mazabyka 22.02.2017 00:50 # mazabyka
    Все тоталы и исходы зашли в лч и чш больше и меньше, ебаааааааать 40к с лихой за 2 часа, но не сказать что изи,-хад-филдля валедол)) п.с этот групповой этап ли такой же договорняк как и чемпионстр Лестера, кто еще не понял суть, те дураки) я лайфить.

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