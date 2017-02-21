Гиггз не верит, что Бэйл окажется в МЮ

Райан Гиггз и Гарет Бэйл Бывший полузащитник и тренер "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз сомневается, что клубу с "Олд Траффорд" удастся заполучить Гарета Бэйла из "Реала".

Как известно, исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд пытался подписать Бэйла в 2013 году. Валлиец отказался от переезда на "Олд Траффорд", покинув "Тоттенхэм" ради мадридского "Реала".

В Испании карьера Гарета движется только вперед, о чем свидетельствуют две победы в Лиги Чемпионов и статус одного из лидера "сливочных". Гиггз не верит, что его соотечественник променяет "Реал" на возвращение в Премьер-Лигу.

"Все указывает на то, что Гарет счастлив в "Реале". Да, с точки зрения болельщика было бы здорово увидеть его в Премьер-Лиге, но я не думаю, что у него вообще возникают мысли об уходе".

"Поклонники "Манчестер Юнайтед" хотели бы наблюдать за его игрой на "Олд Траффорд", но пока Бэйл счастлив в "Реале", я не представляю его в другом клубе, - приводит слова Гиггза Manchester Evening News.



Метки Бэйл, Гиггз, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор foxmcfc   

Дата 21.02.2017 22:00

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  1. fanat-superglora 21.02.2017 22:15 # fanat-superglora
    Неплохая замена Депаю будет, покупайте

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  2. layert 21.02.2017 22:04 # layert
    Лучше уж в Челси тогда

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  3. maxvel 21.02.2017 22:02 # maxvel
    даа жаль что его и модрича не подписали

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