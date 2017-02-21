Гиггз не верит, что Бэйл окажется в МЮ

Бывший полузащитник и тренер "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз сомневается, что клубу с "Олд Траффорд" удастся заполучить Гарета Бэйла из "Реала".

Как известно, исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд пытался подписать Бэйла в 2013 году. Валлиец отказался от переезда на "Олд Траффорд", покинув "Тоттенхэм" ради мадридского "Реала".



В Испании карьера Гарета движется только вперед, о чем свидетельствуют две победы в Лиги Чемпионов и статус одного из лидера "сливочных". Гиггз не верит, что его соотечественник променяет "Реал" на возвращение в Премьер-Лигу.



"Все указывает на то, что Гарет счастлив в "Реале". Да, с точки зрения болельщика было бы здорово увидеть его в Премьер-Лиге, но я не думаю, что у него вообще возникают мысли об уходе".



"Поклонники "Манчестер Юнайтед" хотели бы наблюдать за его игрой на "Олд Траффорд", но пока Бэйл счастлив в "Реале", я не представляю его в другом клубе, - приводит слова Гиггза Manchester Evening News.