Уэйн Шоу уволился из "Саттона"

Уэйн Шоу Голкипер "Саттона" Уэйн Шоу уволился из клуба после инцидента с поеданием пирога во время вчерашнего матча 5-го раунда Кубка Англии против "Арсенала".

Напомним, сегодня стало известно, что Гемблинговая комиссия Британии начала свое расследование в отношении 46-летнего Шоу, заподозрив того в преднамеренном поедании пирога на скамейке запасных — на соответствующее событие букмекер Sun Bets, выступавший спонсором матча, давал коэффициент 8 к 1.

Шоу, огорченный разгоревшимся скандалом, сегодня подал в отставку, и "Саттон" удовлетворил его прошение. Таким образом, Уэйн остался без клуба.

"Я проснулся сегодня утром, и начался мини-кризис. Когда вмешались FA и Гемблинговая комиссия, мы осознали последствия произошедшего, и, к сожалению, Уэйн сразу же подал в отставку со своего поста".

"Насколько я понимаю, он сказал, что находит забавным этот коэффициент 8 к 1 на поедание пирога. Никто из нас не был в курсе этой ситуации, потому что иначе мы бы настойчиво рекомендовали ему не поступать таким образом".

"Он мой хороший друг, но такого рода поведение руководство находит неприемлемым", — сообщил тренер "Саттона" Пол Досуэлл Sky Sports.


Метки Арсенал, Кубок Англии, происшествия, Саттон, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2017 21:00

Количество просмотров Просмотров: 2958

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Последние комментарии:




  1. ravi 21.02.2017 22:29 # ravi
    " А что можно просто уволится по своему желанию?" (с) какой то Санчес

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  2. layert 21.02.2017 22:02 # layert
    Ну что это за позор то такой - увольнять человека за поедание пирога, ну если хочется жрать - надо жрать, даже во время матча!

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  3. aliluya-nn 21.02.2017 21:48 # aliluya-nn
    Потом ещё окажется что была ставка на уход Уэйн Шоу посреди сезона

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  4. rav-07 21.02.2017 21:47 # rav-07
    К сковзерам можно отправлять, вместе с клаванами будет вообще топовая задняя линия

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  5. kabanusco 21.02.2017 21:42 # kabanusco
    колбаса свободным агентом заберет

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  6. liverfun 21.02.2017 21:36 # liverfun
    жалко мужика, вот для кого футбол не работа, а приятное времяпровождение. гемблинговая комисия идет на хуй

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  7. wilshere-95 21.02.2017 21:36 # wilshere-95
    Подзаработал деньжат и сразу слился.

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  8. reams 21.02.2017 21:30 # reams
    мог бы уже потерпеть один матч, ведь против самого Арсенала же играли, так что сам виноват уеба

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  9. dayver 21.02.2017 21:17 # dayver
    Цирк, где, как обычно, фигурируют буки - грязь всего спорта.

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  10. gerrard08 21.02.2017 21:09 # gerrard08
    кек, так это получается, что если футболист забьёт гол и ставка буков на то что он забьёт пройдёт, то можно до футболиста доипаться?)
    жиртрест довн, надо было строить из себя дурочка, мол - "ну а чо, я жрать хотел, чо вы приебались?". Но всё канеш по пизде может пойти если жирух поставил на то что событие будет и если в англии буки тоже по паспорту регают участников.

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  11. aliluya-nn 21.02.2017 21:05 # aliluya-nn
    "Он мой хороший друг, но такого рода поведение руководство находит неприемлемым" - как будто первый раз тот ест пирог на игре ..что же друг не подсказал, что не надо есть пироги ..особенно если буки выставляют такое событие

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  12. chelsea88 21.02.2017 21:03 # chelsea88
    Аснл пидopac во всём виноват.

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  13. chelsiec 21.02.2017 21:03 # chelsiec
    бедный мужик

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  14. gusto 21.02.2017 21:02 # gusto
    Вопрос не в том, какой кэф на какое событие...вопрос в другом, зарядил ли кто-то на это событие..? И если да, то какую сумму? Раздули с мухи слона, ей богу...

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