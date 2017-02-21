Уэйн Шоу уволился из "Саттона"
Голкипер "Саттона" Уэйн Шоу уволился из клуба после инцидента с поеданием пирога во время вчерашнего матча 5-го раунда Кубка Англии против "Арсенала".
Напомним, сегодня стало известно, что Гемблинговая комиссия Британии начала свое расследование в отношении 46-летнего Шоу, заподозрив того в преднамеренном поедании пирога на скамейке запасных — на соответствующее событие букмекер Sun Bets, выступавший спонсором матча, давал коэффициент 8 к 1.
Шоу, огорченный разгоревшимся скандалом, сегодня подал в отставку, и "Саттон" удовлетворил его прошение. Таким образом, Уэйн остался без клуба.
"Я проснулся сегодня утром, и начался мини-кризис. Когда вмешались FA и Гемблинговая комиссия, мы осознали последствия произошедшего, и, к сожалению, Уэйн сразу же подал в отставку со своего поста".
"Насколько я понимаю, он сказал, что находит забавным этот коэффициент 8 к 1 на поедание пирога. Никто из нас не был в курсе этой ситуации, потому что иначе мы бы настойчиво рекомендовали ему не поступать таким образом".
"Он мой хороший друг, но такого рода поведение руководство находит неприемлемым", — сообщил тренер "Саттона" Пол Досуэлл Sky Sports.
21.02.2017 21:00
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Последние комментарии:
" А что можно просто уволится по своему желанию?" (с) какой то Санчес
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Ну что это за позор то такой - увольнять человека за поедание пирога, ну если хочется жрать - надо жрать, даже во время матча!
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Потом ещё окажется что была ставка на уход Уэйн Шоу посреди сезона
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К сковзерам можно отправлять, вместе с клаванами будет вообще топовая задняя линия
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колбаса свободным агентом заберет
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жалко мужика, вот для кого футбол не работа, а приятное времяпровождение. гемблинговая комисия идет на хуй
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Подзаработал деньжат и сразу слился.
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мог бы уже потерпеть один матч, ведь против самого Арсенала же играли, так что сам виноват уеба
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Цирк, где, как обычно, фигурируют буки - грязь всего спорта.
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кек, так это получается, что если футболист забьёт гол и ставка буков на то что он забьёт пройдёт, то можно до футболиста доипаться?)
жиртрест довн, надо было строить из себя дурочка, мол - "ну а чо, я жрать хотел, чо вы приебались?". Но всё канеш по пизде может пойти если жирух поставил на то что событие будет и если в англии буки тоже по паспорту регают участников.
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"Он мой хороший друг, но такого рода поведение руководство находит неприемлемым" - как будто первый раз тот ест пирог на игре ..что же друг не подсказал, что не надо есть пироги ..особенно если буки выставляют такое событие
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Аснл пидopac во всём виноват.
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бедный мужик
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Вопрос не в том, какой кэф на какое событие...вопрос в другом, зарядил ли кто-то на это событие..? И если да, то какую сумму? Раздули с мухи слона, ей богу...
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