Уэйн Шоу уволился из "Саттона"

Голкипер "Саттона" Уэйн Шоу уволился из клуба после инцидента с поеданием пирога во время вчерашнего матча 5-го раунда Кубка Англии против "Арсенала".

Напомним, сегодня стало известно, что Гемблинговая комиссия Британии начала свое расследование в отношении 46-летнего Шоу, заподозрив того в преднамеренном поедании пирога на скамейке запасных — на соответствующее событие букмекер Sun Bets, выступавший спонсором матча, давал коэффициент 8 к 1.



Шоу, огорченный разгоревшимся скандалом, сегодня подал в отставку, и "Саттон" удовлетворил его прошение. Таким образом, Уэйн остался без клуба.



"Я проснулся сегодня утром, и начался мини-кризис. Когда вмешались FA и Гемблинговая комиссия, мы осознали последствия произошедшего, и, к сожалению, Уэйн сразу же подал в отставку со своего поста".



"Насколько я понимаю, он сказал, что находит забавным этот коэффициент 8 к 1 на поедание пирога. Никто из нас не был в курсе этой ситуации, потому что иначе мы бы настойчиво рекомендовали ему не поступать таким образом".



"Он мой хороший друг, но такого рода поведение руководство находит неприемлемым", — сообщил тренер "Саттона" Пол Досуэлл Sky Sports.