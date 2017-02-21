Венгер признает, что Перес заслуживает играть больше
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер признал, что его нападающий Лукас Перес заслуживает больше игрового времени, чем имеет.
На днях агент Переса заявил, что его клиент недоволен своей ситуацией в "Арсенале" и грядущим летом постарается "любой ценой" покинуть лондонский клуб.
Меж тем, именно 28-летний испанец забил победный гол в матче против "Саттона" (2:0) и вывел "канониров" в четвертьфинал Кубка Англии. Венгер признает, что Лукас делает все, чтобы усложнить его выбор.
"Он стучится в дверь, но у меня так много нападающих. У меня есть Жиру, Уэлбек, Уолкотт, Санчес и Перес. Это правда, что он заслуживает играть, ведь он забивает голы и является хорошим игроком", — цитирует Венгера Evening Standard.
Тем временем, агент Переса смягчил свою позицию и заявил, что его клиент, сыгравший лишь 249 минут в рамках Премьер-Лиги, не торопится уходить и все еще надеется проявить себя в "Арсенале".
"У Лукаса есть контракт с "Арсеналом", он хочет быть успешен здесь и, как и любой профессионал, хочет играть. Когда ты не играешь, то не бываешь счастлив, но мы заранее знали, что это будет сложно. У него есть длительный контракт", — поведал представитель игрока Daily Mail.
21.02.2017 20:00
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Сперва подумал, что Робер Перес
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не знаю че он жалуется? игровое время ему предоставляется регулярно, были пару травм, время чтобы показать себя у него точно было, играет нестабильно и возможно не слишком вписывается в стиль команды, игрок конечно хороший, но пока даже не лучше Уелбэка
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