"Сити" хочет более 20 миллионов фунтов за Харта

"Манчестер Сити" готов продать своего голкипер Джо Харта в любой клуб, даже своим прямым конкурентам по Премьер-Лиге, за сумму свыше 20 миллионов фунтов.

Несмотря на разочарование, которое испытывают "горожане" от игры своего первого номера Клаудио Браво в этом сезоне, у 29-летнего Харта по-прежнему нет никаких перспектив на "Этихад".



По информации The Times, "Сити" планирует продать Джо грядущим летом и даже готов выслушать предложения от своих конкурентов по топ-6 Премьер-Лиги.



Одним из клубов, который может попытаться приобрести Харта, является "Ливерпуль", чей главный тренер Юрген Клопп в этом сезоне разрывается между Симоном Миньоле и Лорисом Кариусом, не найдя ни в одном из них надежной опоры.