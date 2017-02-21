"Сити" хочет более 20 миллионов фунтов за Харта
"Манчестер Сити" готов продать своего голкипер Джо Харта в любой клуб, даже своим прямым конкурентам по Премьер-Лиге, за сумму свыше 20 миллионов фунтов.
Несмотря на разочарование, которое испытывают "горожане" от игры своего первого номера Клаудио Браво в этом сезоне, у 29-летнего Харта по-прежнему нет никаких перспектив на "Этихад".
По информации The Times, "Сити" планирует продать Джо грядущим летом и даже готов выслушать предложения от своих конкурентов по топ-6 Премьер-Лиги.
Одним из клубов, который может попытаться приобрести Харта, является "Ливерпуль", чей главный тренер Юрген Клопп в этом сезоне разрывается между Симоном Миньоле и Лорисом Кариусом, не найдя ни в одном из них надежной опоры.
21.02.2017 19:00
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Последние комментарии:
А ха-ха им не хо-хо за такие деньги?
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а если точнее то в топ 5
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Мигноля за 7-10 слить, добавить чутка сверху и взять Джо.
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