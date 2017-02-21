Руни вернулся к тренировкам с "Юнайтед"

Уэйн Руни Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни приступил к тренировкам в общей группе после недельного отсутствия.

Напомним, что Руни пропустил первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Сент-Этьеном" на прошлой неделе. Главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо объяснил его отсутствие мышечной травмой.

Как и Люк Шоу с Маттео Дармианом, Уэйн не полетит с командой на ответный поединок, который пройдет в среду вечером во Франции. Однако к тренировкам в общей группе Руни уже приступил.

Таким образом, у 31-летнего англичанина остаются шансы сыграть в финале Кубка Лиги против "Саутгемптона", который состоится в воскресенье на "Уэмбли".


Метки Манчестер Юнайтед, Руни

Автор foxmcfc   

Дата 21.02.2017 18:00

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  1. layert 21.02.2017 18:19 # layert
    Так что, Шрек все-таки не уедет в Китай?

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  2. cruise877 21.02.2017 18:18 # cruise877
    Ура кэп вернулся

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