Руни вернулся к тренировкам с "Юнайтед"
Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни приступил к тренировкам в общей группе после недельного отсутствия.
Напомним, что Руни пропустил первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Сент-Этьеном" на прошлой неделе. Главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо объяснил его отсутствие мышечной травмой.
Как и Люк Шоу с Маттео Дармианом, Уэйн не полетит с командой на ответный поединок, который пройдет в среду вечером во Франции. Однако к тренировкам в общей группе Руни уже приступил.
Таким образом, у 31-летнего англичанина остаются шансы сыграть в финале Кубка Лиги против "Саутгемптона", который состоится в воскресенье на "Уэмбли".
21.02.2017 18:00
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