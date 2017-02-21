Руни вернулся к тренировкам с "Юнайтед"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни приступил к тренировкам в общей группе после недельного отсутствия.

Напомним, что Руни пропустил первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Сент-Этьеном" на прошлой неделе. Главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо объяснил его отсутствие мышечной травмой.



Как и Люк Шоу с Маттео Дармианом, Уэйн не полетит с командой на ответный поединок, который пройдет в среду вечером во Франции. Однако к тренировкам в общей группе Руни уже приступил.



Таким образом, у 31-летнего англичанина остаются шансы сыграть в финале Кубка Лиги против "Саутгемптона", который состоится в воскресенье на "Уэмбли".