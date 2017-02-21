Гвардиола: "Если не пройдем "Монако", пресса уничтожит нас"

Рулевой "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола уверен, что пресса "уничтожит" его команду, если "горожане" не пройдут "Монако" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В своих предыдущих клубах – "Барселоне" и "Баварии" – Гвардиола неизменно добирался до полуфинальной стадии Лиги Чемпионов, дважды выиграв сам трофей – в 2009 и 2011 годах.



Пеп понимает, что в случае неудачи с "Сити" местная пресса сравняет его и команду с землей. Такое давление, впрочем, не пугает испанского специалиста.



"Вся Европа будет следить за нашей игрой, они проанализируют каждую деталь. Пресса уничтожит нас, если мы не сумеем добиться победы, и, наоборот, расхвалит в случае победы. И мне это нравится", - приводит слова Гвардиолы Daily Mirror.