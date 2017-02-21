Гвардиола: "Если не пройдем "Монако", пресса уничтожит нас"

Пеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола уверен, что пресса "уничтожит" его команду, если "горожане" не пройдут "Монако" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В своих предыдущих клубах – "Барселоне" и "Баварии" – Гвардиола неизменно добирался до полуфинальной стадии Лиги Чемпионов, дважды выиграв сам трофей – в 2009 и 2011 годах.

Пеп понимает, что в случае неудачи с "Сити" местная пресса сравняет его и команду с землей. Такое давление, впрочем, не пугает испанского специалиста.

"Вся Европа будет следить за нашей игрой, они проанализируют каждую деталь. Пресса уничтожит нас, если мы не сумеем добиться победы, и, наоборот, расхвалит в случае победы. И мне это нравится", - приводит слова Гвардиолы Daily Mirror.



Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Монако

Автор foxmcfc   

Дата 21.02.2017 17:00

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Последние комментарии:




  1. layert 21.02.2017 18:16 # layert
    Только не "нас", а конкретно тебя, Хосеп

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  2. januzaj00 21.02.2017 17:15 # januzaj00
    Самый неудобный соперник достался. Хоть и не топ клуб, но способен на многое. Монако по-любому на расслабоне играть будет

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  3. mancunia-planet 21.02.2017 17:01 # mancunia-planet
    вот манкогасков то пройдете, думаю налегке... а дальше хз кто там попасться может... надеюсь АТМ

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