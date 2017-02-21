Гемблинговая комиссия расследует поступок голкипера "Саттона"

Гемблинговая комиссия Британии начала расследование в отношении резервного голкипера "Саттона" Уэйна Шоу, который на камеру съел пирог во время матча 5-го раунда Кубка Англии против "Арсенала" в понедельник вечером.

46-летний Шоу является, пожалуй, самым знаменитым игроком вчерашнего соперника "канониров" по Кубку Англии — и вовсе не благодаря своей игре, а благодаря своему телосложению, которое едва ли соотносится с профессией футболиста.



Пропылесосив пространство под тренерскими скамейками перед началом матча, Шоу занял место в запасе "Саттона" на вчерашний матч, а в перерыве успел посетить бар. Однако главный инцидент, связанный с Уэйном, случился на 83-й минуте игры.



На этой 83-й минуте камера запечатлела, как Шоу стоит возле скамейки своей команды и поглощает пирог. Меж тем, перед матчем один из букмекеров давал коэффициент 8 к 1 на соответствующее событие.



Уэйн был явно в курсе соответствующей оферты, потому что данный букмекер, Sun Bets, выступал титульным спонсором матча, а эмблема этой конторы красовалась на футболках "Саттона".



Таким образом, Шоу привлек внимание Гемблинговой комиссии, которая теперь проверит, не было ли в действиях голкипера "Саттона" каких-либо нарушений. The Independent добавляет, что свое расследование в отношении Уэйна может инициировать и FA, чьи правила категорически запрещают игрокам делать ставки на любые футбольные матчи.