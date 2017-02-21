Гемблинговая комиссия расследует поступок голкипера "Саттона"

Уэйн Шоу Гемблинговая комиссия Британии начала расследование в отношении резервного голкипера "Саттона" Уэйна Шоу, который на камеру съел пирог во время матча 5-го раунда Кубка Англии против "Арсенала" в понедельник вечером.

46-летний Шоу является, пожалуй, самым знаменитым игроком вчерашнего соперника "канониров" по Кубку Англии — и вовсе не благодаря своей игре, а благодаря своему телосложению, которое едва ли соотносится с профессией футболиста.

Пропылесосив пространство под тренерскими скамейками перед началом матча, Шоу занял место в запасе "Саттона" на вчерашний матч, а в перерыве успел посетить бар. Однако главный инцидент, связанный с Уэйном, случился на 83-й минуте игры.

На этой 83-й минуте камера запечатлела, как Шоу стоит возле скамейки своей команды и поглощает пирог. Меж тем, перед матчем один из букмекеров давал коэффициент 8 к 1 на соответствующее событие.

Уэйн был явно в курсе соответствующей оферты, потому что данный букмекер, Sun Bets, выступал титульным спонсором матча, а эмблема этой конторы красовалась на футболках "Саттона".

Таким образом, Шоу привлек внимание Гемблинговой комиссии, которая теперь проверит, не было ли в действиях голкипера "Саттона" каких-либо нарушений. The Independent добавляет, что свое расследование в отношении Уэйна может инициировать и FA, чьи правила категорически запрещают игрокам делать ставки на любые футбольные матчи.


Метки FA, Арсенал, Кубок Англии, происшествия, Саттон

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2017 16:00

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  1. manuser2003 21.02.2017 16:16 # manuser2003
    пздц след будет посрать во время матча, поковыряться в носу. И ставка соотвествующяя будит. Пресикать естесна нужно. Может фашисткий тренер этим промышляет ибо норм чувак такое вытварять такое не будит?

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  2. budun 21.02.2017 16:13 # budun
    поедание пирога из корыстных побуждений, збс

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  3. van-der-slav 21.02.2017 16:03 # van-der-slav
    Поесть человеку нормально не дают уже

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