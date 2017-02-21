Анонс матча "Манчестер Сити" — "Монако"

"Манчестер Сити", главная надежда английского футбола в этом розыгрыше Лиге Чемпионов, во вторник вечером проведет первый матч 1/8 финала, сразившись дома с "Монако".

Действительно, в данный момент именно "горожане" выглядят наиболее перспективным бойцом от Англии в элитном европейском турнире, потому что "Арсенал" проиграл первый матч "Баварии" со счетом 5:1, а "Лестер" находится в глубочайшем кризисе, расположившись всего в одном очке от зоны вылета Премьер-Лиги.



На первый взгляд может показаться, что "Сити" достался весьма удобный соперник. Однако "Монако" вовсе не так прост. Монегаски выиграли свою группу Лиги Чемпионов, дважды одолев "Тоттенхэм", а во французской Лиге 1 в данный момент занимают первое место, опережая грозный ПСЖ.



Как тренер, Хосеп Гвардиола достигал полуфинальной стадии Лиги Чемпионов в каждом из семи предыдущих сезонов. Со своим бывшим клубом "Барселоной" испанец выигрывал этот турнир в 2009 и 2011 годах — а также в 1992 году как игрок каталонцев.



Ранее в своей истории "Сити" еще никогда не встречался с "Монако" в Европе.



Зато "Сити" никогда не проигрывал командам из Франции — одна победа и две ничьи (все три раза соперником выступал ПСЖ).



В трех последних противостояниях с английскими командами на стадии плей-офф Лиги Чемпионов "Монако" неизменно выходил победителем — против "Манчестер Юнайтед" в сезоне 1997/98, против "Челси" в 2003/04 и против "Арсенала" в 2014/15.



В пяти последних выездах в Англию в рамках Лиги Чемпионов "Монако" потерпел одно поражение и одержал две победы — против "Арсенала" в феврале 2016 и "Тоттенхэма" в сентябре 2016.



В шести последних сезонах "Сити" лишь однажды удалось выиграть свою группу в Лиге Чемпионов. Это первый раз для Гвардиоды как тренера, когда он выходит в плей-офф турнира не с первого места квартета.



"Сити" не знает поражений уже в восьми домашних матчах Лиги Чемпионов, пропустив в них только пять голов.



В то же время "Сити" выиграл лишь один из пяти последних домашних матчей на стадии плей-офф Лиги Чемпионов — против ПСЖ в апреле прошлого года.



"Монако" проиграл пять из семи последних матчей на стадии плей-офф Лиги Чемпионов, а свою единственную победу на этом отрезке одержал против "Арсенала" в феврале 2015.



Капитан "Сити" Венсан Компани так и не успел восстановиться к этому матчу, но может вернуться к переигровке с "Хаддерсфилдом" в Кубке Англии через неделю. Защитник Гаэль Клиши под вопросом. Вопрос о выборе голкипера будет решен непосредственно перед матчем. Илкай Гюндоган и Габриэль Жезус травмированы.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

"Манчестер Сити" (Англия) — "Монако" (Франция)

Манчестер. Стадион "Этихад". 22:45 Онлайн-трансляция