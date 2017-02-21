Гвардиола верит в талант Агуэро

Серхио Агуэро и Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что его не слишком беспокоит форма нападающего Серхио Агуэро, не забивающего на протяжении шести последних матчей.

Напомним, что в начале года 28-летний аргентинец потерял место в стартовом составе "горожан", уступив его новичку Габриэлю Жезусу. Только травма бразильца позволила Серхио вновь получить игровую практику.

Между тем, свой последний гол за "Сити" Агуэро забил еще 6 января – в поединке Кубка Англии против "Вест Хэма". Впрочем, Гвардиолу уверен в своем бомбардире в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Монако".

"Серхио обладает большим опытом, его не нужно контролировать с помощью пульта дистанционного управления, он все может сделать сам. Такие талантливые игроки по умолчанию знают, как они должны двигаться и создавать себе свободное пространство", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Агуэро, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 21.02.2017 14:00

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Последние комментарии:




  1. sellman 21.02.2017 14:29 # sellman
    Лимонит Сереже, знает, что Ихиеначо не затащит против Монако!

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  2. mancunia-planet 21.02.2017 14:21 # mancunia-planet
    сегодня забьёт наверное

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  3. pistolero-lfc 21.02.2017 14:12 # pistolero-lfc
    Агуеро не верит в талант Гвардиолы.

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  4. sharan 21.02.2017 14:08 # sharan
    хрусталь. джизас баще

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